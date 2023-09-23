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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Пансерраикос
0:0
Первый тайм: 29'
Ламия
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Пансерраикос
Ничья
Ламия
2.60
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3.15
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3.30
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Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
5
Авлонитис
Тасос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
21
Мургос
Саввас
11
Mathias
Tomas
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
55
Кошелев
Алексей
2
Василантонопулос
Ставрос
22
Павловец
Александр
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
27
Станко
Калеб
14
Сливка
Выкинтас
11
Мартинес
Рубен
II
23
Цилулис
Сотирис
7
Нуньес
Кристофер
10
Карлитос
Карлос
Пансерраикос
4-2-3-1
Ламия
3-5-2

История личных встреч

Пансерраикос
Ламия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ФЛ
3:1
ФЛ
0:3
ФЛ
0:2
ФЛ
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мургос Саввас 1 0.2
Пилеас Костас 1 0.2
Делияннидис Панайотис 1 0.2
Бергстрём Эмиль 1 0.2
Стаикос Пасхалис 1 0.2
Алексич Коста 1 0.2
Mathias Tomas 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 2 (1) 0.4
Сливка Выкинтас 1 0.2
Цилулис Сотирис 1 0.2

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 1 2
Мургос Саввас 2 0
Байрович Адмир 1 0
Хован Адриан 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Вулери Каин 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Алексич Коста 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 1 1
Нуньес Кристофер 2 0
Лонго Самуэле 1 0
Станко Калеб 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Мартинес Рубен II 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ламия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
5
63%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0
Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2
Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4

Результаты матчей

Пансерраикос
Ламия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Ламия
 0:0 5 1 3 1 5 - 8 6
7.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Пансерраикос
 0:0 5 0 4 1 6 - 8 4
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Ламия
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Пансерраикос
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 0:0 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Ламия
 0:0 3 0 2 1 2 - 6 2
6.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Пансерраикос
Ничья
Ламия
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