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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Пансерраикос
2:0
Конец матча
Ламия
0'
47' Желтая карточка
Станко Калеб
48' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
1:0
66' Гол
Алексич Коста
2:0
70' Гол
Стаикос Пасхалис
90' Желтая карточка
Matias Acuna I
90'+7

Ход матча

46'
Alexandros Maskanakis
Mathias Tomas
 
46'
 
Тошич Зоран
Цилулис Сотирис
47'
 
Станко Калеб
48'
Стаикос Пасхалис
 
64'
 
Лонго Самуэле
Мартинес Рубен
64'
 
Omar Cabrera Santana
Станко Калеб
64'
Хадзистравос Зисис
Мургос Саввас
 
66'
Алексич Коста
1:0
70'
Стаикос Пасхалис
(Хадзистравос Зисис)
2:0
79'
 
Цилианидис Космас
Нуньес Кристофер
84'
 
Matias Acuna I
Карлитос Карлос
86'
Данкерлёй Дамил
Пилеас Костас
 
90'
 
Matias Acuna I
90'
Байрович Адмир
Алексич Коста
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
5
Авлонитис
Тасос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
21
Мургос
Саввас
11
Mathias
Tomas
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
55
Кошелев
Алексей
2
Василантонопулос
Ставрос
22
Павловец
Александр
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
27
Станко
Калеб
14
Сливка
Выкинтас
11
Мартинес
Рубен
II
23
Цилулис
Сотирис
7
Нуньес
Кристофер
10
Карлитос
Карлос
Пансерраикос
4-2-3-1
Ламия
3-5-2

История личных встреч

Пансерраикос
Ламия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ФЛ
3:1
ФЛ
0:3
ФЛ
0:2
ФЛ
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 2 0.4
Алексич Коста 2 0.4
Мургос Саввас 1 0.2
Пилеас Костас 1 0.2
Делияннидис Панайотис 1 0.2
Бергстрём Эмиль 1 0.2
Хадзистравос Зисис 0 0
Mathias Tomas 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 2 (1) 0.4
Сливка Выкинтас 1 0.2
Цилулис Сотирис 1 0.2

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 2 0
Мургос Саввас 2 0
Байрович Адмир 1 0
Хован Адриан 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Вулери Каин 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Алексич Коста 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 1 1
Станко Калеб 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Matias Acuna I 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Мартинес Рубен II 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
5
63%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0
Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2
Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4

Результаты матчей

Пансерраикос
Ламия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
7.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Ламия
 5 1 2 2 5 - 10 5
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
9.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
10.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Ламия
 3 0 1 2 2 - 8 1
12.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
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