Тур: 5. Стадион: Serres Municipal Stadium.
2:0
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаСтанко Калеб
48' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
1:0
66' ГолАлексич Коста
2:0
70' ГолСтаикос Пасхалис
90' Желтая карточкаMatias Acuna I
90'+7
Ход матча
47'
48'
66'
1:0
70'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Тошич ЗоранНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Пансерраикос
Ламия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|2
|0.4
|Алексич Коста
|2
|0.4
|Мургос Саввас
|1
|0.2
|Пилеас Костас
|1
|0.2
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.2
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.2
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|0.4
|Сливка Выкинтас
|1
|0.2
|Цилулис Сотирис
|1
|0.2
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|Мургос Саввас
|2
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Хован Адриан
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Stavros Petravrakis
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Алексич Коста
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Уэдраого Исмаила
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|1
|1
|Станко Калеб
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Matias Acuna I
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
5
63%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0
Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2
Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4
Результаты матчей
Пансерраикос
Ламия
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4