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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Ворскла
1:2
Первый тайм: 45'
Кривбасс
0'
1:0
18' Гол
Челядин Артём
21' Желтая карточка
Кожушко Олег
1:1
31' Гол
Задерака Максим
1:2
36' Гол
Кожушко Олег
43' Желтая карточка

Ход матча

18'
Челядин Артём
(Степанюк Руслан)
1:0
21'
 
Кожушко Олег
31'
1:1
Задерака Максим
36'
1:2
Кожушко Олег
(Вакулко Юрий)
43'
 
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Кривбасс
8.30
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4.50
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5.60
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Все Коэффициенты
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
74
Tiago
Santana
29
Бацула
Андрей
9
Корниенко
Виктор
18
Павлюк
Евгений
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
30
Нестеренко
Иван
38
Челядин
Артём
11
Степанюк
Руслан
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
78
Кожушко
Олег
Ворскла
Кривбасс

История личных встреч

Ворскла
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 3 0.43
Степанюк Руслан 1 0.14
Родригес Фелипе II 1 0.14
Челядин Артём 1 0.14
Скляр Александр 1 (1) 0.14
Бацула Андрей 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 4 0.5
Бескоровайный Данил 3 0.38
Кожушко Олег 2 0.25
Хомченовский Дмитрий 1 0.13
Hrvoje Ilic 1 0.13
Klim Prykhodko 1 0.13
Дебелко Роман 1 0.13
Понедельник Андрей 1 0.13
Лунёв Максим 1 (1) 0.13
Дибанго Иван 0 0
Стецков Тимур 0 0
Вакулко Юрий 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 4 0
Челядин Артём 3 0
Tiago Santana 3 0
Пердута Игорь 2 0
Бацула Андрей 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Исенко Павел 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Бизимана Джихад 3 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0

Результаты матчей

Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кривбасс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
25%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
33%
3
50%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2
Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Кривбасс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2

Результаты матчей

Ворскла
Кривбасс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Кривбасс
 2:1 8 5 2 1 15 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Ворскла
 1:2 7 3 0 4 8 - 12 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 1 5 8 - 12 7
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Кривбасс
 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ворскла
 1:2 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Кривбасс
 2:1 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 1:2 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Кривбасс
8.30
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