Тур: 8. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
1:0
18' ГолЧелядин Артём
21' Желтая карточкаКожушко Олег
1:1
31' ГолЗадерака Максим
1:2
36' ГолКожушко Олег
43' Желтая карточкаThiago Cunha
1:3
51' ГолКожушко Олег
57' Желтая карточкаЯкубу Наджиб
1:4
82' ГолДибанго Иван
90' Желтая карточкаДебелко Роман
90'+4
Ход матча
18'
1:0
21'
31'
36'
1:2
43'
51'
1:3
57'
82'
1:4
90'
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
20 Thiago Cunha
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Ворскла
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|3
|0.43
|Степанюк Руслан
|1
|0.14
|Родригес Фелипе II
|1
|0.14
|Челядин Артём
|1
|0.14
|Скляр Александр
|1 (1)
|0.14
|Бацула Андрей
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|4
|0.5
|Кожушко Олег
|3
|0.38
|Бескоровайный Данил
|3
|0.38
|Дибанго Иван
|1
|0.13
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.13
|Дебелко Роман
|1
|0.13
|Hrvoje Ilic
|1
|0.13
|Klim Prykhodko
|1
|0.13
|Понедельник Андрей
|1
|0.13
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.13
|Стецков Тимур
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|4
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Tiago Santana
|3
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бизимана Джихад
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Кривбасс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кривбасс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
7
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кривбасс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
22%
2
12%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
23%
3
43%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2
Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Кривбасс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2
Результаты матчей
Ворскла
Кривбасс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|16 - 7
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|5
|0
|3
|15 - 10
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|6.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
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|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4