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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Полесье
2:1
Конец матча
Минай
0'
0:1
39' Гол
Yegor Tverdokhlib
44' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
0:1
45' Не забитый пенальти
Грицук Василий
45' Желтая карточка
Valeriy Rogozynsky
65' Желтая карточка
Кораблин Тимур
1:1
68' Гол
Artem Smolyakov
71' Желтая карточка
Огиря Владислав
76' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
81' Желтая карточка
Мустафаев Эмиль
2:1
83' Гол
Мустафаев Эмиль
90'+6
71
Бойко
Денис
7
Назаренко
Александр
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
77
Кушниренко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
9
Морозко
Евгений
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
13
Бандура
Александр
4
Bohdan
Chuiev
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
2
Taras
Dmytruk
8
Andriy
Buleza
97
Кораблин
Тимур
44
Vadym
Vitenchuk
78
Valeriy
Rogozynsky
22
Yegor
Tverdokhlib
19
Yegor
Gunichev
Полесье
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 2 0.25
Макуана Бени 2 0.25
Козак Артём 1 0.13
Назаренко Александр 1 0.13
Arielson 1 0.13
Грицук Василий 1 (1) 0.13
Кушниренко Богдан 1 0.13
Мустафаев Эмиль 1 0.13
Artem Smolyakov 1 0.13
Янаков Денис 1 (1) 0.13
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.25
Yegor Gunichev 2 0.25
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.25
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artem Smolyakov 3 0
Шаповал Владислав 1 1
Шабанов Артём 2 0
Танковский Вячеслав 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Будковский Филипп 1 0
Грицук Василий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 3 0
Ралюченко Андрей 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Вишневский Олег 2 0
Бандура Александр 0 1
Одарюк Владимир 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Мельник Александр 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Полесье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Полесье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

7
2
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Минай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
8
67%
1
17%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
3
50%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2
Минай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0
Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0

Результаты матчей

Полесье
Минай

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Полесье
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Кривбасс
 2:1 8 5 2 1 15 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Ворскла
 1:2 7 3 0 4 8 - 12 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 1 5 8 - 12 7
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Кривбасс
 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ворскла
 1:2 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Кривбасс
 2:1 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 1:2 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Valeriy Rogozynsky получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Грицук Василий пробил пенальти, но не смог забить!
    • 44'
      Yegor Tverdokhlib получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Г О О О О Л - Yegor Tverdokhlib бьет в цель!
    • 23'
      Бени Макуана сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Полесье 2:1 Минай онлайн

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