Тур: 8. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
0:1
39' ГолYegor Tverdokhlib
44' Желтая карточкаYegor Tverdokhlib
0:1
45' Не забитый пенальтиГрицук Василий
45' Желтая карточкаValeriy Rogozynsky
65' Желтая карточкаКораблин Тимур
1:1
68' ГолArtem Smolyakov
71' Желтая карточкаОгиря Владислав
76' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
81' Желтая карточкаМустафаев Эмиль
2:1
83' ГолМустафаев Эмиль
90'+6
Ход матча
39'
45'
0:1
65'
68'
1:1
71'
76'
81'
83'
2:1
71
Бойко
Денис
18
Макуана
Бени
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
99 Arielson
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|2
|0.25
|Макуана Бени
|2
|0.25
|Козак Артём
|1
|0.13
|Назаренко Александр
|1
|0.13
|Arielson
|1
|0.13
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.13
|Кушниренко Богдан
|1
|0.13
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.13
|Artem Smolyakov
|1
|0.13
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.13
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.25
|Yegor Gunichev
|2
|0.25
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.25
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artem Smolyakov
|3
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Танковский Вячеслав
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Будковский Филипп
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Полесье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
7
2
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Минай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
8
67%
1
17%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
3
50%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2
Минай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0
Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0
Результаты матчей
Полесье
Минай
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Полесье
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|2:1
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|5
|0
|3
|15 - 10
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4