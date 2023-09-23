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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
ОФИ
0:0
Первый тайм: 17'
Атромитос
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Атромитос
4.05
3.55
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4.10
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Все Коэффициенты
32
Сотириу
Димитриос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
21
Тораль
Хон
28
Феллипе
Луис
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
8
Фридйонссон
Самуэль
7
Робай
Гаэтан
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
14
Ангельски
Кароль
ОФИ
3-5-1-1
Атромитос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Атромитос

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

27 матчей

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:2
С
2:3
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

28
10

Голов в среднем за матч

1.87
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.59
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
97

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 2 0.4
Абанда Леруа 1 0.2
Тораринссон Гудмундур 1 0.2
Нейра Хуан 1 0.2
Luis Gallegos 1 0.2
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 1 0.25
Lucas Acevedo 1 0.25
Робай Гаэтан 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Ларссон Эрик 2 0
Luis Gallegos 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нейра Хуан 1 0
Бакич Марко 1 0
Тораль Хон 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Каро Андреас 1 0
Абанда Леруа 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цидотас Панайотис 1 1
Де Бок Лоренс 0 1
Lucas Acevedo 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Кунде Пьер 1 0
Кешрида Ваджди 1 0
Валенсия Диего 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
ОФИ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2
Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0

Результаты матчей

ОФИ
Атромитос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
8.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Пансерраикос
 4 0 3 1 6 - 8 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Атромитос
 0:0 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Атромитос
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ОФИ
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
9.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Атромитос
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Атромитос
4.05
3.55
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4.10
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