Тур: 5. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
18' Желтая карточкаМельядо Мигель
1:0
33' ГолФеллипе Луис
45' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
48' Желтая карточкаВурос Праксителис
60' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
74' Желтая карточкаLucas Acevedo
76' Желтая карточкаЮбитана Дензель
78' Желтая карточкаКешрида Ваджди
1:1
86' ГолЮбитана Дензель
90'+9
Ход матча
18'
33'
1:0
74'
76'
78'
80'
86'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
16
Каро
Андреас
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
21
Тораль
Хон
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
ОФИ
Атромитос
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
27 матчей
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
28
10
Голов в среднем за матч
1.87
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.59
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
56
97
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|2
|0.4
|Абанда Леруа
|1
|0.2
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.2
|Нейра Хуан
|1
|0.2
|Феллипе Луис
|1
|0.2
|Luis Gallegos
|1
|0.2
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|1
|0.25
|Lucas Acevedo
|1
|0.25
|Юбитана Дензель
|1
|0.25
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|Ларссон Эрик
|2
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|1
|Кунде Пьер
|1
|0
|Юбитана Дензель
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
ОФИ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2
Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0
Результаты матчей
ОФИ
Атромитос
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 8
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|5.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4