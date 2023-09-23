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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
ОФИ
1:1
Конец матча
Атромитос
0'
18' Желтая карточка
Мельядо Мигель
1:0
33' Гол
Феллипе Луис
45' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
48' Желтая карточка
Вурос Праксителис
60' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
74' Желтая карточка
Lucas Acevedo
76' Желтая карточка
Юбитана Дензель
78' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
1:1
86' Гол
Юбитана Дензель
90'+9
32
Сотириу
Димитриос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
8
Luis
Gallegos
29
Мельядо
Мигель
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
21
Тораль
Хон
28
Феллипе
Луис
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
8
Фридйонссон
Самуэль
7
Робай
Гаэтан
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
14
Ангельски
Кароль
ОФИ
3-5-1-1
Атромитос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Атромитос

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

27 матчей

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:2
С
2:3
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

28
10

Голов в среднем за матч

1.87
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.59
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
97

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 2 0.4
Абанда Леруа 1 0.2
Тораринссон Гудмундур 1 0.2
Нейра Хуан 1 0.2
Феллипе Луис 1 0.2
Luis Gallegos 1 0.2
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 1 0.25
Lucas Acevedo 1 0.25
Юбитана Дензель 1 0.25
Робай Гаэтан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 4 0
Ларссон Эрик 2 0
Вурос Праксителис 2 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нейра Хуан 1 0
Бакич Марко 1 0
Тораль Хон 1 0
Каро Андреас 1 0
Абанда Леруа 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цидотас Панайотис 1 1
Lucas Acevedo 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Де Бок Лоренс 0 1
Кунде Пьер 1 0
Юбитана Дензель 1 0
Валенсия Диего 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
ОФИ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2
Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0

Результаты матчей

ОФИ
Атромитос

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Ламия
 0:0 5 1 3 1 5 - 8 6
7.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Пансерраикос
 0:0 5 0 4 1 6 - 8 4
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Ламия
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Пансерраикос
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 0:0 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Ламия
 0:0 3 0 2 1 2 - 6 2
6.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
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