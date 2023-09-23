вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|6 (2)
|0.55
|Гиоргобиани Николай
|3 (1)
|0.27
|Цараев Алан
|1
|0.09
|Царукян Валерий
|1
|0.09
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.09
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Кирилл
|3
|0.27
|Алиев Саид
|3 (2)
|0.27
|Кожемякин Олег
|2
|0.18
|Бавин Юрий
|1
|0.09
|Симонян Артём
|1
|0.09
|Кутовой Максим
|1
|0.09
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Багаев Алан
|3
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Симонян Артём
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Петров Илья
|1
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
|Яо Жан Шарль I
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|2:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 5
|21
|3.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 10
|17
|6.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 8
|16
|9.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|10.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|13.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|6 - 10
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|17.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 13
|5
|18.
|1:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|10.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|12.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 5
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|3 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|5.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|10.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Сокол
|Морозов Владислав
|4
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|4