Давненько не было угловых у нас, разыгрывают с левого фланга "барсы", да ещё и два раза подряд.

Кутовой и Гонгапшев выбежали в контратаку, но до конца отработал Шавлохов в подкате, не дав выйти оппоненту один на один с Солдатенко!

Затяжная атака хабаровчан! Петров и Мусалов по разу выстрелили по воротам хозяев, но ни один из них так и не пришёлся в створ ворот Солдатенко.

Совершенно не заметен пока главный арбитр встречи Александр Машлякевич. Никаких спорных моментов и грубых нарушений правил в исполнении команд.

Контролируют мяч игроки "Алании" в последние минуты первого тайма, но до опасных моментов дело не доходит, вся борьба в центре происходит.

Равной первая половина игры получилась, если исключить мастерство Валерия Царукяна, который и оформил единственный пока мяч в нашей встрече. 1:0, немного отдохнём вместе с командами и вернёмся на "Ахмат Арену" через 15 минут.

Пауза в игре, присел на газон Бутаев в штрафной площади хозяев.

Всё хорошо с 19-м номеров хозяев, готов вернуться он в игру.

Стык в районе центрального круга, Гурциев повалил Покидышева. К счастью, обошлось без травм, игра продолжается.

Сбавили темп владикавказцы, решили не идти вперёд всей командой за вторым мячом, чтобы не пропустить в ответ на контратаке. Пока отбиваются подопечные Василенко от не слишком опасных атак гостей.

Четверых практически обогнал Гонгапшев, неплохой мог был момент у хабаровчан, но надёжна на последнем рубеже оборона хозяев.

Не получается больше у СКА атак с заходом в штрафную, редко в последние минуты видим активные действия от Солдатенко.

Зато восстановили "барсы" владение. Преимущество сейчас по показателю явно у хозяев.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Валерий Царукян! Получил точный пас головой от Машукова игрок атаки на линии штрафной, вошёл в штрафную площадь гостей и обыграл вратаря гостей, поразив уже пустые ворота.



25' В затяжной атаке хозяева, но до толкового удара дело так и не дошло. Придётся начинать всё по новой подопечным Василенко.

23' Пока больше на перестрелку похож один из главных матчей тура в первенстве. Не хватает нам лишь одного - реализации.

22' А вот и ответ гостей! Никитин подобрал передачу в чужой штрафной после очередной атаки своих по левому флангу, но не смог толком обработать мяч и пробил выше.

21' Хороший удар от Гиоргобиани с лёта! Принял на грудь он мяч перед штрафной площадью гостей и пробил чуть выше ворот Имамова.

20' Мгновенно бросаются на футболистов соперника игроки СКА, отметим внимательную игру в прессинге от гостей.

19' Успокоилась пока игра, даже друг с другом перепасовку устроили Имамов и Солдатенко, от штрафной - до штрафной.

17' Пока больше атакуют и контролируют мяч на чужой половине поля гости, но ближе к голу благодаря моменту Гиоргобиани были именно хозяева.

15' Даже три болельщика хабаровского СКА прибыли на Кавказ болеть за свою команду! Разместились они за воротами Солдатенко. Не исключено, что летели с Дальнего Востока эти смелые ребята.