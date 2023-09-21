Тур: 11.
Позже
История личных встреч
Алания
СКА-Хабаровск
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1.63
Среднее время на гол
80
55
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
55
62
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|6 (2)
|0.6
|Гиоргобиани Николай
|3 (1)
|0.3
|Цараев Алан
|1
|0.1
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.1
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Кирилл
|3
|0.3
|Алиев Саид
|3 (2)
|0.3
|Кожемякин Олег
|2
|0.2
|Бавин Юрий
|1
|0.1
|Симонян Артём
|1
|0.1
|Кутовой Максим
|1
|0.1
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Багаев Алан
|3
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Симонян Артём
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Петров Илья
|1
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
|Яо Жан Шарль I
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
9
Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
СКА-Хабаровск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
33%
1
9%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1
Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2
СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1
Результаты матчей
Алания
СКА-Хабаровск
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Алания
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 8
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|11 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|6 - 10
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Сокол
|Морозов Владислав
|4
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|4
Прогнозы на матч Алания - СКА-Хабаровск
Исход игры
Алания
90% (45)
Ничья
6% (3)
СКА-Хабаровск
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
55.1% (27)
Нет
44.9% (22)
Популярный счёт
2:1 Алания
42% (21)
2:0 Алания
28% (14)
1:0 Алания
16% (8)
1:1 Ничья
6% (3)
1:2 СКА-Хабаровск
4% (2)
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