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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 11.
Алания
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 50
Алания 90% (45)
X 6% (3)
СКА-Хабаровск 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
СКА-Хабаровск
5.70
4.00
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История личных встреч

Алания
СКА-Хабаровск

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
2:4
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1.63

Среднее время на гол

80
55

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.6
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.3
Цараев Алан 1 0.1
Гурциев Батраз 1 (1) 0.1
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 3 0.3
Алиев Саид 3 (2) 0.3
Кожемякин Олег 2 0.2
Бавин Юрий 1 0.1
Симонян Артём 1 0.1
Кутовой Максим 1 0.1

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 2 1
Багаев Алан 3 0
Тарба Заур 3 0
Караев Давид 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Плиев Константин 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 4 0
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Покидышев Николай 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Симонян Артём 2 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Петров Илья 1 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Имамов Ислам 1 0
Яо Жан Шарль I 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
9
Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
СКА-Хабаровск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
33%
1
9%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1
Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2
СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1

Результаты матчей

Алания
СКА-Хабаровск

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Алания
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 10 6 2 2 12 - 8 20
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 5 3 2 11 - 5 18
3.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 7 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
5.
Сокол
 Заявка 10 5 2 3 12 - 14 17
6.
Шинник
 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
7.
Тюмень
 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9.
Химки
 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 17 - 11 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 4 3 7 - 8 13
12.
Арсенал Тула
 10 3 4 3 9 - 11 13
13.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 7 1 11 - 9 13
14.
Енисей
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
15.
Ленинградец
 Заявка 10 2 5 3 6 - 10 11
16.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
17.
Кубань
 Заявка 10 1 2 7 5 - 12 5
18.
Волгарь
 Заявка 10 0 4 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
2.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Черноморец Нв
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
10.
КАМАЗ
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
14.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 4 4
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
6.
Сокол
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
7.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
8.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
15.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Волгарь
 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Сокол Морозов Владислав 4
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 50
    Алания 90% (45)
    X 6% (3)
    СКА-Хабаровск 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    5.70
    4.00
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    Прогнозы на матч Алания - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Алания
    90% (45)
    Ничья
    6% (3)
    СКА-Хабаровск
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    55.1% (27)
    Нет
    44.9% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    42% (21)
    2:0 Алания
    28% (14)
    1:0 Алания
    16% (8)
    1:1 Ничья
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