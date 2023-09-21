Тур: 11.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|3
|0.3
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.2
|Касинтура Эгаш
|2
|0.2
|Ковачевич Владимир
|1
|0.1
|Юсупов Залимхан
|1
|0.1
|Магомедов Ражаб
|1
|0.1
|Абдуллахи Квари
|1
|0.1
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морозов Владислав
|4
|0.4
|Бабаев Владлен
|3
|0.3
|Молодцов Артём
|1
|0.1
|Сасин Дмитрий
|1
|0.1
|Мальцев Михаил
|1
|0.1
|Евдокимов Андрей
|1
|0.1
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.1
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Храмцов Максим
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|1
|0
|Алибеков Муталип
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Гудков Ян
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Молодцов Артём
|2
|0
|Мальцев Михаил
|2
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Казанцев Данил
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сокол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сокол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1
Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0
Сокол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Черноморец Нв - Сокол 5:3 Сокол - КАМАЗ 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Сокол - Ленинградец 0:1
Сокол - Химки 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Сокол
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
46
37
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 8
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|11 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|6 - 10
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
- — Выход в Премьер-лигу
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Сокол
|Морозов Владислав
|4
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|4
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Сокол
Исход игры
Динамо Махачкала
81% (47)
Ничья
12.1% (7)
Сокол
6.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.27% (26)
Меньше
52.73% (29)
Обе команды забьют
Да
60% (33)
Нет
40% (22)
Популярный счёт
2:1 Динамо Махачкала
39.7% (23)
1:0 Динамо Махачкала
29.3% (17)
1:1 Ничья
12.1% (7)
2:0 Динамо Махачкала
6.9% (4)
1:2 Сокол
3.4% (2)
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