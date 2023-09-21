  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 11.
Динамо Махачкала
 
Позже
Сокол
Прогнозы 58
Динамо Махачкала 81% (47)
X 12.1% (7)
Сокол 6.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Сокол
3.80
3.30
Реклама, fon.bet
4.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 3 0.3
Глушков Никита Сергеевич 2 0.2
Касинтура Эгаш 2 0.2
Ковачевич Владимир 1 0.1
Юсупов Залимхан 1 0.1
Магомедов Ражаб 1 0.1
Абдуллахи Квари 1 0.1
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 4 0.4
Бабаев Владлен 3 0.3
Молодцов Артём 1 0.1
Сасин Дмитрий 1 0.1
Мальцев Михаил 1 0.1
Евдокимов Андрей 1 0.1
Турсунов Игорь 1 (1) 0.1

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 3 0
Кагермазов Сослан 2 0
Храмцов Максим 2 0
Ковачевич Владимир 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасин Дмитрий 3 0
Гудков Ян 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Молодцов Артём 2 0
Мальцев Михаил 2 0
Сериков Илья 1 0
Морозов Владислав 1 0
Казанцев Данил 1 0
Ежков Данила 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сокол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сокол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1
Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0
Сокол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Черноморец Нв - Сокол 5:3 Сокол - КАМАЗ 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Сокол - Ленинградец 0:1
Сокол - Химки 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Сокол

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 10 6 2 2 12 - 8 20
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 5 3 2 11 - 5 18
3.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 7 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
5.
Сокол
 Заявка 10 5 2 3 12 - 14 17
6.
Шинник
 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
7.
Тюмень
 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9.
Химки
 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 17 - 11 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 4 3 7 - 8 13
12.
Арсенал Тула
 10 3 4 3 9 - 11 13
13.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 7 1 11 - 9 13
14.
Енисей
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
15.
Ленинградец
 Заявка 10 2 5 3 6 - 10 11
16.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
17.
Кубань
 Заявка 10 1 2 7 5 - 12 5
18.
Волгарь
 Заявка 10 0 4 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
2.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Черноморец Нв
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
10.
КАМАЗ
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
14.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 4 4
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
6.
Сокол
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
7.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
8.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
15.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Волгарь
 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Сокол Морозов Владислав 4
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Сокол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Динамо Махачкала 81% (47)
    X 12.1% (7)
    Сокол 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Сокол
    3.80
    3.30
    Реклама, fon.bet
    4.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Сокол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Сокол

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    81% (47)
    Ничья
    12.1% (7)
    Сокол
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (26)
    Меньше
    52.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (33)
    Нет
    40% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Махачкала
    39.7% (23)
    1:0 Динамо Махачкала
    29.3% (17)
    1:1 Ничья
    12.1% (7)
    2:0 Динамо Махачкала
    6.9% (4)
    1:2 Сокол
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Махачкала
    Сокол
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     