Тур: 8. Стадион: Арена Львов.
0:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
17' ГолСудаков Георгий
21' Красная карточкаРакицкий Ярослав
48' Желтая карточкаFernando Edson
50' Желтая карточкаСудаков Георгий
64' Желтая карточкаКлимчук Юрий
Ход матча
17'
21'
48'
50'
64'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Рух Львов
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Среднее время на гол
180
360
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
180
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.43
|Ilya Kvasnytsya
|3
|0.43
|Рунич Василий
|1
|0.14
|Слюбик Богдан
|1
|0.14
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.38
|Матвиенко Николай
|3
|0.38
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.25
|Назарина Егор
|2
|0.25
|Траоре Лассина
|2
|0.25
|Судаков Георгий
|2
|0.25
|Вьюнник Богдан
|1
|0.13
|Сикан Даниил
|1
|0.13
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|4
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Судаков Георгий
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
4
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
15
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0
Результаты матчей
Рух Львов
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
15
25
15
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|16 - 7
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|5
|0
|3
|15 - 10
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|6.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
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|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4