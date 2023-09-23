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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
17' Гол
Судаков Георгий
21' Красная карточка
Ракицкий Ярослав
48' Желтая карточка
Fernando Edson
50' Желтая карточка
Судаков Георгий
64' Желтая карточка
Климчук Юрий
67' Желтая карточка
Степаненко Тарас
81' Желтая карточка
Конопля Ефим
87' Желтая карточка
Ризнык Дмитрий
1:1
88' Гол
Слюбик Богдан
90' Желтая карточка
Кастильо Денил
90'+5
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
19
Yevgeniy
Pastukh
30
Де
Паула
Таллес
9
Ilya
Kvasnytsya
7
Климчук
Юрий
11
Соломон-Отабор
Вив
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
32
Козик
Эдуард
44
Ракицкий
Ярослав
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
8
Крыськив
Дмитрий
18
Келси
Кевин
Рух Львов
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Рух Львов
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.25

Среднее время на гол

180
360

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
180

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 3 (1) 0.43
Ilya Kvasnytsya 3 0.43
Слюбик Богдан 2 0.29
Рунич Василий 1 0.14
Де Паула Таллес 0 0
Притула Остап 0 0
Oleh Fedor 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 3 0.38
Матвиенко Николай 3 0.38
Крыськив Дмитрий 2 0.25
Назарина Егор 2 0.25
Траоре Лассина 2 0.25
Судаков Георгий 2 0.25
Вьюнник Богдан 1 0.13
Сикан Даниил 1 0.13
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Зубков Александр 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 4 0
Fernando Edson 3 0
Рунич Василий 3 0
Дидик Роман 3 0
Довгий Алексей 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Vitaliy Roman 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 2
Судаков Георгий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Гочолеишвили Гиорги 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
5
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
16
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
5
56%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0

Результаты матчей

Рух Львов
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
1
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
5
3
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 8 5 3 0 16 - 8 18
2.
Кривбасс
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 7 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Ворскла
 7 3 0 4 8 - 14 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 1 5 8 - 12 7
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
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Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
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