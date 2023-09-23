Тур: 8. Стадион: Арена Львов.
1:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолСудаков Георгий
21' Красная карточкаРакицкий Ярослав
48' Желтая карточкаFernando Edson
50' Желтая карточкаСудаков Георгий
64' Желтая карточкаКлимчук Юрий
67' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
81' Желтая карточкаКонопля Ефим
87' Желтая карточкаРизнык Дмитрий
1:1
88' ГолСлюбик Богдан
90' Желтая карточкаКастильо Денил
90'+5
Ход матча
17'
21'
48'
50'
64'
67'
81'
87'
88'
1:1
90'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Рух Львов
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Среднее время на гол
180
360
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
180
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.43
|Ilya Kvasnytsya
|3
|0.43
|Слюбик Богдан
|2
|0.29
|Рунич Василий
|1
|0.14
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.38
|Матвиенко Николай
|3
|0.38
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.25
|Назарина Егор
|2
|0.25
|Траоре Лассина
|2
|0.25
|Судаков Георгий
|2
|0.25
|Вьюнник Богдан
|1
|0.13
|Сикан Даниил
|1
|0.13
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|4
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Судаков Георгий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
5
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
16
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
5
56%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0
Результаты матчей
Рух Львов
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
11
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
53
16
26
16
17
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4