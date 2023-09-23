  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 5.
Анортосис
1:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
17' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
0:1
21' Пенальти
Квилитая Георгий
41' Желтая карточка
Элдер Феррейра
1:1
45' Гол
Элдер Феррейра
90'+6
Анортосис
АПОЭЛ

История личных встреч

Анортосис
АПОЭЛ

28 матчей

64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.6%
64.3%
15 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
11 побед 17 ничьих 0 побед

37 матчей

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

54.1%
45.9%
0 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 23 победы

65 матчей

27.7%
29.2%
43.1%
18 побед 19 ничьих 28 побед

Первый тайм

23.1%
58.5%
18.4%
15 побед 38 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.9%
47.7%
35.4%
11 побед 31 ничья 23 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:1
К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.06
0.72

Среднее время на гол

84
125

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.25
1.09

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

75
59

Голов в среднем за матч

1.15
0.91

Тотал матчей

2.5
56
Больше 86%
Меньше 14%
9
41
Больше 63%
Меньше 37%
24
21
Больше 32%
Меньше 68%
44
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
4
Больше 6%
Меньше 94%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

78
99

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 4 (1) 0.8
Кастель Серхио 3 0.6
Элдер Феррейра 2 0.4
Феррер Сальвадор 1 0.2
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0.2
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 0.5
Петрович Радосав 1 0.25
Эфрем Георгиос 1 0.25
Квилитая Георгий 1 (1) 0.25

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элдер Феррейра 3 0
Корреа Павлос 0 1
Техера Серхио 1 0
Каргас Яннис 1 0
Арболеда Иван 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Далсью 1 1
Петрович Радосав 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Джевфе 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0

Результаты матчей

Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Анортосис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0

Результаты матчей

Анортосис
АПОЭЛ

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Анортосис
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
2.
Пафос
 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Арис Лимассол
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
АЕЛ Лимаcсол
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
7.
Аполлон
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
АПОЭЛ
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Пафос Бочкай Петар 3
Докса Катокопия Evangelos Kyriakou 3
Анортосис Элдер Феррейра 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 1:1 АПОЭЛ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     