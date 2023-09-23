Тур: 5.
0'
17' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
0:1
21' ПенальтиКвилитая Георгий
41' Желтая карточкаЭлдер Феррейра
1:1
45' ГолЭлдер Феррейра
90'+6
Ход матча
21'
0:1
41'
45'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Анортосис
АПОЭЛ
28 матчей
64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.6%
64.3%
15 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
11 побед 17 ничьих 0 побед
37 матчей
24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
54.1%
45.9%
0 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 23 победы
65 матчей
27.7%
29.2%
43.1%
18 побед 19 ничьих 28 побед
Первый тайм
23.1%
58.5%
18.4%
15 побед 38 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.9%
47.7%
35.4%
11 побед 31 ничья 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.06
0.72
Среднее время на гол
84
125
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.25
1.09
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
75
59
Голов в среднем за матч
1.15
0.91
Тотал матчей
2.5
56
Больше 86%
Меньше 14%
9
41
Больше 63%
Меньше 37%
24
21
Больше 32%
Меньше 68%
44
7
Больше 11%
Меньше 89%
58
4
Больше 6%
Меньше 94%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
78
99
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|4 (1)
|0.8
|Кастель Серхио
|3
|0.6
|Элдер Феррейра
|2
|0.4
|Феррер Сальвадор
|1
|0.2
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0.2
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2
|0.5
|Петрович Радосав
|1
|0.25
|Эфрем Георгиос
|1
|0.25
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.25
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Техера Серхио
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Петрович Радосав
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Джевфе
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Анортосис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0
Результаты матчей
Анортосис
АПОЭЛ
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Анортосис
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Пафос
|Бочкай Петар
|3
|Докса Катокопия
|Evangelos Kyriakou
|3
|Анортосис
|Элдер Феррейра
|3