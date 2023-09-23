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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 5.
Пафос
4:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
18' Гол
Бруно V
2:0
22' Гол
Танкович Муамер
3:0
23' Гол
Бруно V
36' Желтая карточка
Драгомир Влад
43' Желтая карточка
Наби Адил
45' Желтая карточка
Фофана Гессума
4:0
52' Пенальти
Жайро
55' Желтая карточка
Evangelos Kyriakou
74' Желтая карточка
Бочкай Петар
90' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
90'+5
Пафос
Докса Катокопия

История личных встреч

Пафос
Докса Катокопия

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

35 матчей

48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:1
К
1:4
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
0:3
ПД
1:0
К
2:1
К
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:3
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.88

Среднее время на гол

67
102

Всего голов

58
42

Голов в среднем за матч

1.66
1.2

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 3 (1) 0.75
Бруно V 2 0.5
Драгомир Влад 2 0.5
Твумаси Патрик 1 0.25
Бочкай Петар 1 0.25
Танкович Муамер 1 0.25
Наме Мустафа 1 0.25
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.2

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 3 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Квида Джозев 1 0
Драгомир Влад 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evangelos Kyriakou 3 0
Наби Адил 2 0
Трайчевски Душко 2 0
Фофана Гессума 2 0
Ньярко Эрнест 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Пантич Александар 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
0
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Докса Катокопия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Лимассол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1
Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония Никосия 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1

Результаты матчей

Пафос
Докса Катокопия

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Пафос
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Пафос
 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Арис Лимассол
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
АЕЛ Лимаcсол
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
7.
Аполлон
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
АПОЭЛ
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Этникос Ахна
 2:0 4 1 2 1 9 - 9 5
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 0:2 5 0 1 4 4 - 12 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Анортосис
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Этникос Ахна
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
АПОЭЛ
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 0:2 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Этникос Ахна
 2:0 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 0:2 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Пафос Бочкай Петар 3
Докса Катокопия Evangelos Kyriakou 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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