Тур: 5.
4:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолБруно V
2:0
22' ГолТанкович Муамер
3:0
23' ГолБруно V
36' Желтая карточкаДрагомир Влад
43' Желтая карточкаНаби Адил
45' Желтая карточкаФофана Гессума
4:0
52' ПенальтиЖайро
55' Желтая карточкаEvangelos Kyriakou
74' Желтая карточкаБочкай Петар
90' Желтая карточкаНьярко Эрнест
90'+5
Ход матча
18'
1:0
22'
2:0
23'
3:0
36'
43'
45'
52'
4:0
58'
74'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Alef Manga
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
Пафос
Докса Катокопия
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
35 матчей
48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.33
0.88
Среднее время на гол
67
102
Всего голов
58
42
Голов в среднем за матч
1.66
1.2
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|3 (1)
|0.75
|Бруно V
|2
|0.5
|Драгомир Влад
|2
|0.5
|Твумаси Патрик
|1
|0.25
|Бочкай Петар
|1
|0.25
|Танкович Муамер
|1
|0.25
|Наме Мустафа
|1
|0.25
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.2
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|3
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Наби Адил
|2
|0
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Фофана Гессума
|2
|0
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Пантич Александар
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Мухаммед Муса
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
1
0
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Докса Катокопия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Лимассол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1
Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония Никосия 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1
Результаты матчей
Пафос
Докса Катокопия
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Пафос
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|8 - 7
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Пафос
|Бочкай Петар
|3
|Докса Катокопия
|Evangelos Kyriakou
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3