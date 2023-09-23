Тур: 5.
2:0
Второй тайм: 65'
0'
13' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
1:0
27' ГолЭлиа Мариос
2:0
47' ГолДе Ириондо Мануэль
Ход матча
27'
1:0
47'
58'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
-
11 Лукили КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Bratu
История личных встреч
Этникос Ахна
Кармиотисса
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.5
2.17
Среднее время на гол
36
41
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
38
49
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|5 (1)
|1.25
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.25
|Липски Патрик
|1
|0.25
|Пехливанис Мариос
|1
|0.25
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.25
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|1
|0.2
|Росси Карим
|1
|0.2
|Лукили Карим
|1
|0.2
|Andreas Katsantonis
|1
|0.2
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элиа Мариос
|2
|0
|Де Ириондо Мануэль
|2
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Marios Peratikos
|1
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Enzo Cabrera2
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|2
|0
|Пантели Стилианос
|2
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Думбия Абубакар
|1
|0
|Лукили Карим
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Ковачевич Боян
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
3
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0
Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1
Результаты матчей
Этникос Ахна
Кармиотисса
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
13
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|8 - 7
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Пафос
|Бочкай Петар
|3
|Докса Катокопия
|Evangelos Kyriakou
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3