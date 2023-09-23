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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 5.
Этникос Ахна
2:0
Второй тайм: 65'
Кармиотисса
0'
13' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
1:0
27' Гол
Элиа Мариос
2:0
47' Гол
Де Ириондо Мануэль
58' Желтая карточка

Ход матча

13'
Де Ириондо Мануэль
 
27'
Элиа Мариос
1:0
45'
Petros Ioannou
Marios Peratikos
 
46'
 
Andreas Katsantonis
Теодору Димитрис
46'
 
Шполярич Александер
Антош Даниэль
47'
Де Ириондо Мануэль
2:0
58'
 
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Кармиотисса
3.35
3.55
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41.00
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Все Коэффициенты
Этникос Ахна
Кармиотисса

История личных встреч

Этникос Ахна
Кармиотисса

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
5:0
ПД
2:4
ПД
2:1
ПД
1:1
ВД
1:2
К
1:3
К
2:1
ВД
2:2
ПД
1:1
ПД
5:3
ПД
2:2
ПД
4:2

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.5
2.17

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

38
49

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 5 (1) 1.25
Де Ириондо Мануэль 1 0.25
Липски Патрик 1 0.25
Пехливанис Мариос 1 0.25
Эммануэль Ломотей 1 0.25
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 1 0.2
Росси Карим 1 0.2
Лукили Карим 1 0.2
Andreas Katsantonis 1 0.2

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиа Мариос 2 0
Де Ириондо Мануэль 2 0
Спировски Стефан 1 0
Липски Патрик 1 0
Marios Peratikos 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Enzo Cabrera2 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 2 0
Пантели Стилианос 2 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Росси Карим 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Лукили Карим 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Ковачевич Боян 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
3
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0
Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1

Результаты матчей

Этникос Ахна
Кармиотисса

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Пафос
 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Арис Лимассол
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
АЕЛ Лимаcсол
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
7.
Аполлон
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
АПОЭЛ
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Этникос Ахна
 2:0 4 1 2 1 9 - 9 5
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 0:2 5 0 1 4 4 - 12 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Анортосис
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Этникос Ахна
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
АПОЭЛ
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 0:2 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Этникос Ахна
 2:0 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 0:2 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Пафос Бочкай Петар 3
Докса Катокопия Evangelos Kyriakou 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Кармиотисса
3.35
3.55
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