вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|2 (1)
|0.4
|Нкетиа Эдди
|2
|0.4
|Эдегор Мартин
|2 (1)
|0.4
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|Жезус Габриэл
|1
|0.2
|Райс Деклан
|1
|0.2
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын-Мин Сон
|3
|0.6
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.4
|Ромеро Кристиан
|2
|0.4
|Кулушевски Деян
|2
|0.4
|Сарр Пап Матар
|1
|0.2
|Ришарлисон
|1
|0.2
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.2
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жезус Габриэл
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перишич Иван
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Челси
|Джексон Николас
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2