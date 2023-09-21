Тур: 6. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Джонс Роберт
-
Главный тренер: Артета Микель
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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История личных встреч
Арсенал
Тоттенхэм
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
38 матчей
39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
28.9%
29%
16 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
21
Голов в среднем за матч
2.32
1.11
Среднее время на гол
38
81
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.68
1.32
Среднее время на гол
53
68
Всего голов
76
46
Голов в среднем за матч
2
1.21
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
45
74
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|2 (1)
|0.4
|Нкетиа Эдди
|2
|0.4
|Эдегор Мартин
|2 (1)
|0.4
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|Жезус Габриэл
|1
|0.2
|Райс Деклан
|1
|0.2
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын-Мин Сон
|3
|0.6
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.4
|Ромеро Кристиан
|2
|0.4
|Кулушевски Деян
|2
|0.4
|Сарр Пап Матар
|1
|0.2
|Ришарлисон
|1
|0.2
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.2
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жезус Габриэл
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перишич Иван
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Тоттенхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Результаты матчей
Арсенал
Тоттенхэм
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Челси
|Джексон Николас
|4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм
Исход игры
Арсенал
78.7% (37)
Ничья
12.8% (6)
Тоттенхэм
8.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
86.67% (39)
Меньше
13.33% (6)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
57.4% (27)
2:2 Ничья
10.6% (5)
1:2 Тоттенхэм
8.5% (4)
1:0 Арсенал
6.4% (3)
2:0 Арсенал
4.3% (2)
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