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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Арсенал
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 46
Арсенал 78.3% (36)
X 13% (6)
Тоттенхэм 8.7% (4)
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Арсенал
Тоттенхэм

История личных встреч

Арсенал
Тоттенхэм

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

38 матчей

39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
28.9%
29%
16 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

44
21

Голов в среднем за матч

2.32
1.11

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Среднее время на гол

53
68

Всего голов

76
46

Голов в среднем за матч

2
1.21

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

45
74

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 2 (1) 0.4
Нкетиа Эдди 2 0.4
Эдегор Мартин 2 (1) 0.4
Троссар Леандро 1 0.2
Жезус Габриэл 1 0.2
Райс Деклан 1 0.2
Виейра Фабиу 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Салиба Вильям 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын-Мин Сон 3 0.6
Мэддисон Джеймс 2 0.4
Ромеро Кристиан 2 0.4
Кулушевски Деян 2 0.4
Сарр Пап Матар 1 0.2
Ришарлисон 1 0.2
Эмерсон Жуниор 1 0.2
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Хаверц Кай 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Биссума Ив 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Удоги Дестини 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Тоттенхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Арсенал
Тоттенхэм

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Арсенал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Бёрнли
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Челси Джексон Николас 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    • Прогнозы 46
    Арсенал 78.3% (36)
    X 13% (6)
    Тоттенхэм 8.7% (4)
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    Арсенал
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    Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм

    Исход игры
    Арсенал
    78.7% (37)
    Ничья
    12.8% (6)
    Тоттенхэм
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.67% (39)
    Меньше
    13.33% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    57.4% (27)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
    1:2 Тоттенхэм
    8.5% (4)
    1:0 Арсенал
    6.4% (3)
    2:0 Арсенал
    4.3% (2)
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    Арсенал
    Тоттенхэм
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