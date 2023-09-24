Тур: 6. Стадион: Фалмер. Главный судья: Брукс Джон
0'
0:1
25' ГолСоланке Доминик
37' Желтая карточкаВельтман Йоел
40' Желтая карточкаЗабарный Илья
1:1
45' Гол в свои воротаКеркез Милош
45' Желтая карточкаГилмор Билли
2:1
46' ГолМитома Каору
75' Желтая карточкаДанк Льюис
3:1
77' ГолМитома Каору
89' Желтая карточкаБрукс Дэвид
90' Желтая карточкаСенеси Маркос
90'+7
Ход матча
25'
0:1
37'
40'
45'
1:1
45'
46'
2:1
75'
77'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
517 Количество передач 315
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Гилмор
Билли
18
Уэлбек
Данни
37
Ааронс
Макс
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Борнмут
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.11
Среднее время на гол
72
81
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.63
Среднее время на гол
57
55
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.41
1.35
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
63
66
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|4
|0.67
|Митома Каору
|3
|0.5
|Марч Соломон
|3
|0.5
|Гросс Паскаль
|2
|0.33
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.33
|Эступиньян Первис
|1
|0.17
|Саймон Адингра
|1
|0.17
|Уэлбек Данни
|1
|0.17
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|3
|0.5
|Брукс Дэвид
|1
|0.17
|Семеньо Антуан
|1
|0.17
|Кристи Райан
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Борнмут
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
1
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
6
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
1
17%
1-15
2
12%
2
33%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
33%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Борнмут
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2
Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1
Результаты матчей
Брайтон
Борнмут
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
51
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын-Мин Сон
|5
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 3:1 Борнмут
Исход игры
Брайтон
81.7% (103)
Ничья
15.9% (20)
Борнмут
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.68% (71)
Меньше
41.32% (50)
Обе команды забьют
Да
69.42% (84)
Нет
30.58% (37)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
34.1% (43)
3:1 Брайтон
13.5% (17)
1:0 Брайтон
13.5% (17)
1:1 Ничья
12.7% (16)
2:0 Брайтон
12.7% (16)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:0 Брайтон
2.4% (3)
1:2 Борнмут
1.6% (2)
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