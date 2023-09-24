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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Брайтон
3:1
Конец матча
Борнмут
0'
0:1
25' Гол
Соланке Доминик
37' Желтая карточка
Вельтман Йоел
40' Желтая карточка
Забарный Илья
1:1
45' Гол в свои ворота
Керкез Милош
45' Желтая карточка
Гилмор Билли
2:1
46' Гол
Митома Каору
75' Желтая карточка
Данк Льюис
3:1
77' Гол
Митома Каору
89' Желтая карточка
Брукс Дэвид
90' Желтая карточка
Сенеси Маркос
90'+7

Ход матча

25'
0:1
Соланке Доминик
(Кристи Райан)
37'
Вельтман Йоел
 
40'
 
Забарный Илья
45'
Керкез Милош
1:1
45'
Гилмор Билли
 
46'
Фати Ансу
Фергюсон Эван
 
46'
Митома Каору
Буонанотте Факундо
 
46'
Митома Каору
(Дауд Махмуд)
2:1
63'
Тавернер Маркус
Уэлбек Данни
 
63'
Педро Жоао
Уттара Данго
 
64'
 
Семеньо Антуан
Клюйверт Джастин
74'
Балеба Карлос
Дауд Махмуд
 
75'
Данк Льюис
 
77'
Митома Каору
(Эступиньян Первис)
3:1
82'
 
Траоре Хамед
Кристи Райан
82'
 
Брукс Дэвид
Биллинг Филип
83'
 
Сенеси Маркос
Келли Ллойд
87'
Лемпти Тарик
Саймон Адингра
 
89'
 
Брукс Дэвид
90'
 
Сенеси Маркос

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 517 Количество передач 315
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Брайтон 81.7% (103)
X 15.9% (20)
Борнмут 2.4% (3)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
8
Дауд
Махмуд
11
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
18
Уэлбек
Данни
24
Саймон
Адингра
28
Фергюсон
Эван
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
16
Тавернер
Маркус
29
Биллинг
Филип
19
Клюйверт
Джастин
9
Соланке
Доминик
Брайтон
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Борнмут

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
К
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПЛ
2:1
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.11

Среднее время на гол

72
81

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.63

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.41
1.35

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

63
66

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 4 0.67
Митома Каору 3 0.5
Марч Соломон 3 0.5
Гросс Паскаль 2 0.33
Педро Жоао 2 (1) 0.33
Эступиньян Первис 1 0.17
Саймон Адингра 1 0.17
Уэлбек Данни 1 0.17
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 3 0.5
Брукс Дэвид 1 0.17
Семеньо Антуан 1 0.17
Кристи Райан 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Митома Каору 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Данк Льюис 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Забарный Илья 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Борнмут
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
1
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
6
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
1
17%
1-15
2
12%
2
33%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
33%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Борнмут
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2
Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1

Результаты матчей

Брайтон
Борнмут

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
5
1
2.5
2
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Брайтон
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
7.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Борнмут
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Бёрнли
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
8.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын-Мин Сон 5
Вест Хэм Боуэн Джаррод 4 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Весь список

Топ нарушителей
Челси Джексон Николас 5
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Брайтон заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Брайтон: 63%, Борнмут: 37%.
  • 97'
    Безумный фол. Семеньо Антуан грубо играет против соперника. Пострадал Жуан Педру
  • 96'
    Сенеси Маркос получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Сенеси Маркос из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Жуан Педру
  • 96'
    Данк Льюис успешно блокирует удар.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Брайтон 81.7% (103)
    X 15.9% (20)
    Борнмут 2.4% (3)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 3:1 Борнмут

    Исход игры
    Брайтон
    81.7% (103)
    Ничья
    15.9% (20)
    Борнмут
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.68% (71)
    Меньше
    41.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    34.1% (43)
    3:1 Брайтон
    13.5% (17)
    1:0 Брайтон
    13.5% (17)
    1:1 Ничья
    12.7% (16)
    2:0 Брайтон
    12.7% (16)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Брайтон
    2.4% (3)
    1:2 Борнмут
    1.6% (2)
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