Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Биллинг Филип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Гилмор Билли получил желтую карточку от судьи

47' Г О О О О Л - Керкез Милош уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

46' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Забарный Илья тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

39' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

39' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Рефери не любит споров - именно за это Вельтман Йоел сейчас получил желтую

36' Удар от ворот произведет Борнмут

36' Ааронс Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Буонанотте Факундо пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

34' Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Ааронс Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Борнмут

27' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

26' Вербрюгген Барт плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

25' Г О О О О Л - Соланке Доминик из команды Борнмут левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Буонанотте Факундо получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Буонанотте Факундо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Уэбстер Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фергюсон Эван пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

19' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Борнмут

18' Ааронс Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Брайтон

16' Кристи Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Борнмут

11' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Брайтон

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Буонанотте Факундо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Брайтон

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Кристи Райан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брайтон начинает с центра поля