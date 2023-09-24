Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

39' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Судья подбегает и показывает Тоеркауф Норман из команды Хайденхайм отложенную желтую карточку за фол.

36' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хофманн Йонас пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller ловит мяч

34' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Паласиос Эсекиэль получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Хайденхайм

30' Хофманн Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Коссуну Одилон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Безумный фол. Жереми Фримпонг грубо играет против соперника. Пострадал Фёренбах Йонас

26' Удар от ворот произведет Хайденхайм

26' Коссуну Одилон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

24' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Хайденхайм

18' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface забивает с правой ноги!

8' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Хайденхайм

6' Victor Okoh Boniface не смог попасть в створ ударом издали

6' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Удар от ворот произведет Хайденхайм

3' Victor Okoh Boniface оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хайденхайм начинает с центра поля