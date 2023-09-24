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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Байер Л
1:0
Перерыв
Хайденхайм
0'
1:0
9' Гол
Бонифасе Виктор
31' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
37' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
1:0. Гол Виктора Бонифаса (видео...

Ход матча

9'
Бонифасе Виктор
(Паласиос Эсекиэль)
1:0
31'
Паласиос Эсекиэль
 
37'
 
Тоеркауф Норман

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 385 Количество передач 153
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 125
Байер Л 96.8% (121)
X 3.2% (4)
Хайденхайм 0% (0)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Хайденхайм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
20
Доведан
Никола
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Байер Л
3-4-2-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Хайденхайм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 1
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.4
Та Джонатан 2 0.4
Фримпонг Жереми 1 0.2
Хофманн Йонас 1 0.2
Вирц Флориан 1 0.2
Гримальдо Алехандро 1 0.2
Гложек Адам 1 0.2
Мбамба Ноа 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 3 0.6
Бесте Ян-Никлас 2 0.4
Кляйндинст Тим 2 (2) 0.4
Пирингер Марвин 1 0.2
Тоеркауф Норман 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Вирц Флориан 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 2 0
Бесте Ян-Никлас 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Байер Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
75%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1
Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Байер Л
Хайденхайм

Точный счет

3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
5.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
13.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Мюллер Кевин из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Байер Л: 69%, Хайденхайм: 31%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Фёренбах Йонас успешно блокирует удар.
  • 46'
    Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Victor Okoh Boniface пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller ловит мяч
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Контроль мяча: Байер Л: 69%, Хайденхайм: 31%.
  • 44'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 44'
    Коссуну Одилон ошибается в защите.
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    Байер Л 96.8% (121)
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    Хайденхайм 0% (0)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
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    Байер Л
    Ничья
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    13.50
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Байер Л
    96.8% (121)
    Ничья
    3.2% (4)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.83% (73)
    Меньше
    39.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (60)
    Нет
    50% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    33.6% (42)
    3:1 Байер Л
    21.6% (27)
    2:1 Байер Л
    15.2% (19)
    3:0 Байер Л
    8.8% (11)
    4:1 Байер Л
    4.8% (6)
    1:0 Байер Л
    3.2% (4)
    3:2 Байер Л
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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