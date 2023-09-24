Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

82' Гримальдо Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Жереми Фримпонг уходит с поля и его заменяет Телла Нейтан

77' Удар от ворот произведет Хайденхайм

77' Близко! Victor Okoh Boniface нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

76' Бек Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Г О О О О О Л - Victor Okoh Boniface из команды Байер Л забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Kevin Mueller прыгнул вправо!

74' После проверки VAR судья изменил решение - Байер Л пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Байер Л

73' Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лукаш Градецки все предвидел и спас команду!

73' Хорошую попытку сделал Гримальдо Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

63' Паласиос Эсекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

60' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Г О О О О Л - Динкчи Эрен забивает с правой ноги!

58' Удар от ворот произведет Хайденхайм

57' Оооо... вот это был удар! Victor Okoh Boniface должен был забить с этой позиции.

57' Victor Okoh Boniface оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Вирц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вирц Флориан пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем

53' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.