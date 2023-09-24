  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Байер Л
4:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
9' Гол
Бонифасе Виктор
31' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
37' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
1:1
58' Гол
Динкчи Эрен
2:1
63' Гол
Хофманн Йонас
3:1
74' Пенальти
Бонифасе Виктор
4:1
82' Гол
Адли Амин
90'+7
4:1. Гол Амине Адли (видео). Чем...
3:1. Гол Виктора Бонифаса с пена...
1:0. Гол Виктора Бонифаса (видео...

Ход матча

9'
Бонифасе Виктор
(Паласиос Эсекиэль)
1:0
31'
Паласиос Эсекиэль
 
37'
 
Тоеркауф Норман
58'
1:1
Динкчи Эрен
(Бесте Ян-Никлас)
63'
Хофманн Йонас
(Паласиос Эсекиэль)
2:1
63'
 
Бек Адриан
Доведан Никола
69'
 
Пик Флориан
Тоеркауф Норман
71'
Андрих Роберт
Паласиос Эсекиэль
 
71'
Адли Амин
Вирц Флориан
 
74'
Бонифасе Виктор
3:1
79'
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
 
82'
 
Пирингер Марвин
Кляйндинст Тим
82'
 
Сесса Кевин
Динкчи Эрен
82'
 
Томалла Денис
Бесте Ян-Никлас
82'
Адли Амин
(Гримальдо Алехандро)
4:1
84'
Гложек Адам
Бонифасе Виктор
 
85'
Инкапье Пьеро
Гримальдо Алехандро
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 798 Количество передач 326
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Байер Л 96.8% (121)
X 3.2% (4)
Хайденхайм 0% (0)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
20
Доведан
Никола
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Байер Л
3-4-2-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Хайденхайм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 (1) 1.2
Хофманн Йонас 2 0.4
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.4
Та Джонатан 2 0.4
Фримпонг Жереми 1 0.2
Гримальдо Алехандро 1 0.2
Вирц Флориан 1 0.2
Гложек Адам 1 0.2
Адли Амин 1 0.2
Мбамба Ноа 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 4 0.8
Бесте Ян-Никлас 2 0.4
Кляйндинст Тим 2 (2) 0.4
Пирингер Марвин 1 0.2
Тоеркауф Норман 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Вирц Флориан 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Бесте Ян-Никлас 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хайденхайм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
5
42%
1
33%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
6%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
4
31%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1
Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Байер Л
Хайденхайм

Точный счет

3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
5.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
13.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 9 - 13 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Фрайбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
7.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Байер Л 96.8% (121)
    X 3.2% (4)
    Хайденхайм 0% (0)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Байер Л 4:1 Хайденхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 4:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Байер Л
    96.8% (121)
    Ничья
    3.2% (4)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.83% (73)
    Меньше
    39.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (60)
    Нет
    50% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    33.6% (42)
    3:1 Байер Л
    21.6% (27)
    2:1 Байер Л
    15.2% (19)
    3:0 Байер Л
    8.8% (11)
    4:1 Байер Л
    4.8% (6)
    1:0 Байер Л
    3.2% (4)
    3:2 Байер Л
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     