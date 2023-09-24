Тур: 5. Стадион: БайАрена. Главный судья: Дингерт Кристиан
4:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБонифасе Виктор
31' Желтая карточкаПаласиос Эсекиэль
37' Желтая карточкаТоеркауф Норман
1:1
58' ГолДинкчи Эрен
2:1
63' ГолХофманн Йонас
3:1
74' ПенальтиБонифасе Виктор
4:1
82' ГолАдли Амин
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
37'
58'
1:1
63'
74'
3:1
82'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
798 Количество передач 326
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Хайденхайм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|1.2
|Хофманн Йонас
|2
|0.4
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.4
|Та Джонатан
|2
|0.4
|Фримпонг Жереми
|1
|0.2
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.2
|Вирц Флориан
|1
|0.2
|Гложек Адам
|1
|0.2
|Адли Амин
|1
|0.2
|Мбамба Ноа
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|4
|0.8
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.4
|Кляйндинст Тим
|2 (2)
|0.4
|Пирингер Марвин
|1
|0.2
|Тоеркауф Норман
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Хактаб Траоре Омар
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
4
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хайденхайм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
5
42%
1
33%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
6%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
4
31%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1
Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2
Результаты матчей
Байер Л
Хайденхайм
Точный счет
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 16
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 4:1 Хайденхайм
Исход игры
Байер Л
96.8% (121)
Ничья
3.2% (4)
Хайденхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.83% (73)
Меньше
39.17% (47)
Обе команды забьют
Да
50% (60)
Нет
50% (60)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
33.6% (42)
3:1 Байер Л
21.6% (27)
2:1 Байер Л
15.2% (19)
3:0 Байер Л
8.8% (11)
4:1 Байер Л
4.8% (6)
1:0 Байер Л
3.2% (4)
3:2 Байер Л
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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