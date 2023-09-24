Тур: 6. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0:8
Конец матча
0'
0:1
21' ГолЛонгстафф Шон
28' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
0:2
31' ГолБёрн Дэн
34' Желтая карточкаРобинсон Джек
0:3
35' ГолБотман Свен
0:4
56' ГолУилсон Каллум
0:5
61' ГолГордон Энтони
0:6
68' ГолАльмирон Мигель
0:7
73' ГолГимараэс Бруно
75' Желтая карточкаСлимане Анис
0:8
87' ГолИсак Александр
90' Желтая карточкаИган Джон
90'+7
Ход матча
21'
0:1
28'
31'
0:2
34'
35'
0:3
56'
0:4
61'
0:5
68'
73'
0:7
75'
87'
0:8
90'
Статистика матча
-
0 Голы 8
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 15
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
434 Количество передач 598
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Иган
Джон
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
28
Макати
Джон
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
28 Макати ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Холл ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.33
|Богл Джейден
|1
|0.17
|Арчер Камерон
|1
|0.17
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макбарни Оливер
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4 (1)
|0.67
|Исак Александр
|3
|0.5
|Гордон Энтони
|2
|0.33
|Барнс Харви
|1
|0.17
|Лонгстафф Шон
|1
|0.17
|Ботман Свен
|1
|0.17
|Гимараэс Бруно
|1
|0.17
|Бёрн Дэн
|1
|0.17
|Альмирон Мигель
|1
|0.17
|Тонали Сандро
|1
|0.17
|Триппьер Киран
|0
|0
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Макбарни Оливер
|1
|1
|Робинсон Джек
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Норвуд Оливер
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|3
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
6
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
2
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
67%
76-90
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
4
25%
61-75
1
25%
4
25%
76-90
Пропущено
18
7
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
11%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
5
28%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2
Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:8
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
8
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын-Мин Сон
|5
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:8 Ньюкасл
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
4.9% (6)
Ничья
16.3% (20)
Ньюкасл
78.9% (97)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (62)
Меньше
48.33% (58)
Обе команды забьют
Да
65.83% (79)
Нет
34.17% (41)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
44.7% (55)
0:2 Ньюкасл
15.4% (19)
0:1 Ньюкасл
14.6% (18)
1:1 Ничья
13.8% (17)
1:0 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
2:1 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
1:3 Ньюкасл
1.6% (2)
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