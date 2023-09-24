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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Шеффилд Юнайтед
0:8
Конец матча
Ньюкасл
0'
0:1
21' Гол
Лонгстафф Шон
28' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
0:2
31' Гол
Бёрн Дэн
34' Желтая карточка
Робинсон Джек
0:3
35' Гол
Ботман Свен
0:4
56' Гол
Уилсон Каллум
0:5
61' Гол
Гордон Энтони
0:6
68' Гол
Альмирон Мигель
0:7
73' Гол
Гимараэс Бруно
75' Желтая карточка
Слимане Анис
0:8
87' Гол
Исак Александр
90' Желтая карточка
Иган Джон
90'+7

Ход матча

12'
 
Гордон Энтони
Барнс Харви
21'
0:1
Лонгстафф Шон
(Гордон Энтони)
28'
Ахмедходжич Анел
 
31'
0:2
Бёрн Дэн
(Триппьер Киран)
34'
Робинсон Джек
 
35'
0:3
Ботман Свен
(Триппьер Киран)
46'
Траоре Бени
Богл Джейден
 
56'
0:4
Уилсон Каллум
(Триппьер Киран)
61'
0:5
Гордон Энтони
(Андерсон Эллиот)
62'
Дэвис Том
Норвуд Оливер
 
66'
Слимане Анис
Хамер Густаво
 
68'
0:6
Альмирон Мигель
(Гимараэс Бруно)
70'
 
Тонали Сандро
Альмирон Мигель
70'
 
Исак Александр
Уилсон Каллум
70'
 
Ливраменто Валентино
Триппьер Киран
73'
0:7
Гимараэс Бруно
75'
Башам Крис
Макати Джон
 
75'
Слимане Анис
 
81'
 
Холл Льюис
Гимараэс Бруно
87'
0:8
Исак Александр
90'
Иган Джон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 8
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 15
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 434 Количество передач 598
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Шеффилд Юнайтед 4.9% (6)
X 16.3% (20)
Ньюкасл 78.9% (97)
0
выиграет Шеффилд Юнайтед, со счетом 2:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
21
Винисиус
Соуза
20
Богл
Джейден
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
14
Томас
Люк
10
Арчер
Камерон
28
Макати
Джон
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
32
Андерсон
Эллиот
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
15
Барнс
Харви
Шеффилд Юнайтед
3-1-4-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
Ч
2:1
Ч
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.33
Богл Джейден 1 0.17
Арчер Камерон 1 0.17
Робинсон Джек 0 0
Макбарни Оливер 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 (1) 0.67
Исак Александр 3 0.5
Гордон Энтони 2 0.33
Барнс Харви 1 0.17
Лонгстафф Шон 1 0.17
Ботман Свен 1 0.17
Гимараэс Бруно 1 0.17
Бёрн Дэн 1 0.17
Альмирон Мигель 1 0.17
Тонали Сандро 1 0.17
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 3 0
Макбарни Оливер 1 1
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Норвуд Оливер 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Осборн Бен 1 0
Дэвис Том 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Арчер Камерон 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 4 0
Гимараэс Бруно 3 0
Тонали Сандро 2 0
Триппьер Киран 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
6
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
2
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
67%
76-90

Забито

4
16
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
4
25%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Пропущено

18
7
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
11%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2
Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:8
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:8
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Брайтон
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
7.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 0 3 16 - 7 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Борнмут
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Бёрнли
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
8.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын-Мин Сон 5
Вест Хэм Боуэн Джаррод 4 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
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Топ нарушителей
Челси Джексон Николас 5
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
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    Прогнозы 123
    Шеффилд Юнайтед 4.9% (6)
    X 16.3% (20)
    Ньюкасл 78.9% (97)
    0
    выиграет Шеффилд Юнайтед, со счетом 2:1
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    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:8 Ньюкасл

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    4.9% (6)
    Ничья
    16.3% (20)
    Ньюкасл
    78.9% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (62)
    Меньше
    48.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    65.83% (79)
    Нет
    34.17% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    44.7% (55)
    0:2 Ньюкасл
    15.4% (19)
    0:1 Ньюкасл
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    13.8% (17)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    2.4% (3)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    2.4% (3)
    1:3 Ньюкасл
    1.6% (2)
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