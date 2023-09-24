Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Эллиот Андерсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

52' Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Хорошую попытку сделал Гордон Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Камерон Арчер задерживает мяч рукой

45' Эллиот Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.

44' Гордон Энтони не смог попасть в створ ударом издали

44' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Уилсон Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Гордон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Камерон Арчер из команды Шеффилд Юнайтед в офсайде

42' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Норвуд Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Уилсон Каллум пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

39' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

39' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ньюкасл пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ньюкасл

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ботман Свен выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.

35' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Робинсон Джек совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Хорошую попытку сделал Уилсон Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Гордон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Г О О О О О О Л - Бёрн Дэн из команды Ньюкасл с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

31' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

29' О, нет. Из многообещающей позиции Уилсон Каллум из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ахмедходжич Анел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Удар от ворот произведет Ньюкасл

27' Хамер Густаво оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Норвуд Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

24' Триппьер Киран наказан за толчок Люк Томас

21' Г О О О О Л - Лонгстафф Шон забивает с левой ноги!

21' Гордон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Винисиус Соуза пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

18' Макати Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Норвуд Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Ньюкасл

14' Люк Томас нанес удар, но промахнулся очень сильно.

14' Норвуд Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

10' Барнс Харви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ботман Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ботман Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хорошую попытку сделал Уилсон Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Триппьер Киран выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.

5' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Ньюкасл

4' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

3' Люк Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч