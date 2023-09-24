Тур: 6. Стадион: Водафон Парк.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.79 Обе команды забьют
-
34
Гюнок
Мерт
25
Баязит
Билал
89
Ака
Яу
20
Мане
Карлуш
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
11 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Карими АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бешикташ
Кайсериспор
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
54.3%
14.3%
31.4%
19 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|2
|0.4
|Рашица Милот
|1
|0.2
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.2
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|5 (1)
|0.83
|Узодимма Энтони
|1
|0.17
|Мане Карлуш
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|2
|0
|Уйсал Неджип
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0
Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1
Кайсериспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1
Результаты матчей
Бешикташ
Кайсериспор
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|6
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Сивасспор
|Манай Рей
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.79 Обе команды забьют
-