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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Бешикташ
2:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
0:1
47' Гол
Мане Карлуш
1:1
56' Гол
Абубакар Венсан
2:1
62' Гол
Окслейд-Чемберлен Алекс
90' Желтая карточка
Гюнок Мерт
90'+7
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
30
Эрик-Бертран
Байи
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
19
Хаджиахметович
Амир
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
18
Геззаль
Рашид
10
Абубакар
Венсан
9
Тосун
Дженк
25
Баязит
Билал
17
Узодимма
Энтони
3
Аттама
Джозеф
92
Жанвье
Жульян
23
Кароль
Лионель
89
Ака
Яу
11
Саздаджи
Гекхан
8
Йылмаз
Картал
28
Дживелек
Рамазан
20
Мане
Карлуш
9
Тиам
Маме
Бешикташ
4-3-3
Кайсериспор
4-1-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Кайсериспор

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

54.3%
14.3%
31.4%
19 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:3
К
1:2
С
4:2
ТМК
0:3
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
4:1
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:1
С
2:2
К
1:1
К
2:1
С
0:1
С
4:0
С
1:2
КТ
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:0
С
3:1
С
1:0
С
0:2
С
4:2
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 2 0.4
Абубакар Венсан 1 0.2
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.2
Рашица Милот 1 0.2
Фернандеш Жедсон 1 0.2
Хаджиахметович Амир 0 0
Учан Салих 0 0
Булут Онур 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 5 (1) 0.83
Мане Карлуш 1 0.17
Узодимма Энтони 1 0.17
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюнок Мерт 2 0
Розье Валентен 2 0
Уйсал Неджип 1 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гежек Баран Али 2 0
Кароль Лионель 1 0
Кеман Оливье 1 0
Узодимма Энтони 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Бешикташ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кайсериспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0
Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1
Кайсериспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1

Результаты матчей

Бешикташ
Кайсериспор

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Касымпаша
 1:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 11 9
9.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 5 0 6 - 4 8
11.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Касымпаша
 1:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
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