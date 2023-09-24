Тур: 6. Стадион: Эрьяман.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Огюз
Ахмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Коньяспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.11
0.57
Среднее время на гол
81
157
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
0.71
1.67
Среднее время на гол
126
54
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.94
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
96
75
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.5
|Сепас Реналдо
|2
|0.33
|Джигерджи Толга
|1
|0.17
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.17
|Родригес Гарри
|0
|0
|Соу Али
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|0.5
|Хауберт Гильерме
|1
|0.17
|Мурич Роберт
|1
|0.17
|Язгылы Угурджан
|1
|0.17
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Муякич Нихад
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
|Четин Мерт
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|1
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
3
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1
Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1
Результаты матчей
Анкарагюджю
Коньяспор
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|6
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Сивасспор
|Манай Рей
|3