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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Анкарагюджю
1:0
Первый тайм: 20'
Коньяспор
0'
1:0
3' Гол
Баич Риад

Ход матча

3'
Баич Риад
(Ганоушек Матей)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Коньяспор
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
16
Джоканович
Андрей
6
Тюркмен
Джем
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
11
Родригес
Гарри
9
Баич
Риад
61
Бернардони
Поль
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
22
Огюз
Ахмет
12
Хауберт
Гильерме
35
Юлгюн
Огулджан
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
70
Морено
Марлос
16
Оливейра
Нелсон
Анкарагюджю
4-2-3-1
Коньяспор
5-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Коньяспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
С
0:1
ТМК
0:1
С
0:0
С
1:1
С
4:3
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
2:0
ТПЛ
1:0
С
0:2
С
4:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.57

Среднее время на гол

81
157

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

0.71
1.67

Среднее время на гол

126
54

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
75

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.5
Сепас Реналдо 2 0.33
Джигерджи Толга 1 0.17
Моруцан Олимпиу 1 0.17
Родригес Гарри 0 0
Соу Али 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.5
Хауберт Гильерме 1 0.17
Мурич Роберт 1 0.17
Язгылы Угурджан 1 0.17
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Радакович Урош 1 0
Муякич Нихад 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Четин Мерт 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 3 0
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
3
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1
Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Коньяспор

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Коньяспор
 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
11.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
12.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
13.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Коньяспор
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Коньяспор
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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