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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
3' Гол
Баич Риад
1:1
28' Гол
Огюз Ахмет
60' Желтая карточка
Гюнерен Али Каан
65' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
90'+4

Ход матча

3'
Баич Риад
(Ганоушек Матей)
1:0
28'
1:1
Огюз Ахмет
(Хауберт Гильерме)
45'
Билазер Хайрулла
Кициу Стелиос
 
46'
Гюнерен Али Каан
Бекироглу Эфкан
 
46'
Педринью
Тюркмен Джем
 
55'
Сепас Реналдо
Родригес Гарри
 
60'
Гюнерен Али Каан
 
65'
 
Оливейра Нелсон
71'
 
Чикылдэу Александру
Юлгюн Огулджан
71'
 
Гедикли Эмрехан
Оливейра Нелсон
79'
 
Андреасен Лука
Морено Марлос
89'
 
Караель Джебраил
Язгылы Угурджан
89'
Македа Федерико
Моруцан Олимпиу
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
16
Джоканович
Андрей
6
Тюркмен
Джем
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
11
Родригес
Гарри
9
Баич
Риад
61
Бернардони
Поль
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
22
Огюз
Ахмет
12
Хауберт
Гильерме
35
Юлгюн
Огулджан
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
70
Морено
Марлос
16
Оливейра
Нелсон
Анкарагюджю
4-2-3-1
Коньяспор
5-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Коньяспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
С
0:1
ТМК
0:1
С
0:0
С
1:1
С
4:3
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
2:0
ТПЛ
1:0
С
0:2
С
4:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.57

Среднее время на гол

81
157

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

0.71
1.67

Среднее время на гол

126
54

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
75

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.5
Сепас Реналдо 2 0.33
Джигерджи Толга 1 0.17
Баич Риад 1 0.17
Моруцан Олимпиу 1 0.17
Ганоушек Матей 0 0
Родригес Гарри 0 0
Соу Али 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.5
Хауберт Гильерме 1 0.17
Мурич Роберт 1 0.17
Огюз Ахмет 1 0.17
Язгылы Угурджан 1 0.17
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Радакович Урош 1 0
Муякич Нихад 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Четин Мерт 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 3 0
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
3
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1
Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Коньяспор

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Касымпаша
 1:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 11 9
9.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 5 0 6 - 4 8
11.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Касымпаша
 1:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
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Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
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