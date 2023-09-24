Тур: 6. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
19'
25'
1:0
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
97
Гомис
Ирон
25
Озбир
Эртач
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Sinan Alkas
-
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
История личных встреч
Касымпаша
Адана Демирспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|2
|0.33
|Винк Клаудио
|2
|0.33
|Фалл Мамаду
|2
|0.33
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.33
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|3 (1)
|0.6
|Ндиайе Чериф
|1
|0.2
|Беланда Юнес
|1
|0.2
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.2
|Акбаба Эмре
|1
|0.2
|Гравильон Эндрю
|1
|0.2
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Сари Юсуф
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кара Айтач
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
|Гомис Ирон
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Беланда Юнес
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Ньянг М'Байе
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
3
38%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2
Результаты матчей
Касымпаша
Адана Демирспор
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
23
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 11
|9
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|6
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Сивасспор
|Манай Рей
|3