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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Касымпаша
1:0
Первый тайм: 25'
Адана Демирспор
0'
19' Красная карточка
Озбир Эртач
1:0
25' Гол
Кара Айтач
27' Желтая карточка
Кара Айтач

Ход матча

19'
 
Озбир Эртач
22'
 
Магомедалиев Шахрудин
Сари Юсуф
25'
Кара Айтач
1:0
27'
Кара Айтач
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
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Касымпаша
Ничья
Адана Демирспор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
9
Нгой
Жульен
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
8
Акбаба
Эмре
90
Стамбули
Бенжамен
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
Касымпаша
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Адана Демирспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
5:0
С
1:4
С
4:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 2 0.33
Винк Клаудио 2 0.33
Фалл Мамаду 2 0.33
Бен Уаннес Мортада 2 0.33
Хайрадинович Харис 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 3 (1) 0.6
Ндиайе Чериф 1 0.2
Беланда Юнес 1 0.2
Эрдоган Юсуф 1 0.2
Акбаба Эмре 1 0.2
Гравильон Эндрю 1 0.2
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Сари Юсуф 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Гомис Ирон 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 0
Гюлер Семих 2 0
Озбир Эртач 0 1
Беланда Юнес 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Ньянг М'Байе 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Ндиайе Чериф 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
3
38%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2

Результаты матчей

Касымпаша
Адана Демирспор

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
2
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Касымпаша
 1:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 11 9
9.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 5 0 6 - 4 8
11.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Касымпаша
 1:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
Весь список
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