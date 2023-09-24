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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Касымпаша
2:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
19' Красная карточка
Озбир Эртач
1:0
25' Гол
Кара Айтач
27' Желтая карточка
Кара Айтач
40' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
45' Вторая желтая карточка
Стамбули Бенжамен
2:0
51' Пенальти
Кара Айтач
54' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
2:1
80' Пенальти
Эрдоган Юсуф
90' Желтая карточка
Чифтпынар Садик
90' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
90' Красная карточка
Кевин Родригес
90'+7

Ход матча

19'
 
Озбир Эртач
23'
 
Магомедалиев Шахрудин
Сари Юсуф
25'
Кара Айтач
1:0
27'
Кара Айтач
 
40'
 
Стамбули Бенжамен
45'
 
Стамбули Бенжамен
51'
Кара Айтач
2:0
54'
Омеруо Кеннет
 
57'
 
Нани Луиш
Беланда Юнес
57'
 
Зенели Арбер
Ньянг М'Байе
60'
Бастьен Самюэль
Гюл Гёкхан
 
66'
 
Токёз Дорукхан
Акбаба Эмре
66'
 
Айдоган Тайфун
Гравильон Эндрю
74'
Дилли Селим
Озчан Ясин
 
74'
Аксу Тунджер
Кара Айтач
 
80'
2:1
Эрдоган Юсуф
85'
Саддики Дрейс
Хайрадинович Харис
 
90'
Чифтпынар Садик
 
90'
Бен Уаннес Мортада
 
90'
 
Кевин Родригес

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 11
  • 5 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 3
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
9
Нгой
Жульен
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
8
Акбаба
Эмре
90
Стамбули
Бенжамен
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
Касымпаша
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Адана Демирспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
5:0
С
1:4
С
4:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 4 (1) 0.67
Винк Клаудио 2 0.33
Фалл Мамаду 2 0.33
Бен Уаннес Мортада 2 0.33
Хайрадинович Харис 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 3 (1) 0.6
Эрдоган Юсуф 2 (1) 0.4
Ндиайе Чериф 1 0.2
Беланда Юнес 1 0.2
Акбаба Эмре 1 0.2
Гравильон Эндрю 1 0.2
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Сари Юсуф 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 3 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Омеруо Кеннет 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Гомис Ирон 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 1
Стамбули Бенжамен 1 1
Гюлер Семих 2 0
Озбир Эртач 0 1
Беланда Юнес 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Ньянг М'Байе 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Ндиайе Чериф 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Касымпаша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
4
44%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2

Результаты матчей

Касымпаша
Адана Демирспор

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 9 - 3 15
2.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
9.
Адана Демирспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
4.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Касымпаша Кара Айтач 4 (1)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
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Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Касымпаша Кара Айтач 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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