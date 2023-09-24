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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Helder Malheiro
Портимоненсе
1:3
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
5' Гол
Бах Александр
0:2
17' Гол
Муса Петар
35' Желтая карточка
Варела Хелио
1:2
56' Гол
Варела Хелио
1:2
60' Не забитый пенальти
Аморим Рилдо
1:3
66' Гол
Нерес Давид
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Бах Александр
(Кекчю Оркун)
17'
0:2
Муса Петар
(Нерес Давид)
35'
Варела Хелио
 
39'
Аморим Рилдо
Эштрела Паулу
 
46'
Гуга
Формига Игор
 
46'
 
Невеш Жоау
Кекчю Оркун
46'
 
Кабрал Артур
Муса Петар
46'
 
Журасек Давид
Бах Александр
56'
Варела Хелио
(Джаспер Силвестер)
1:2
60'
Аморим Рилдо
1:2
66'
1:3
Нерес Давид
(Силва Рафа)
80'
Паулиньо Жозе
Кошта Гонсалу
 
80'
Маурисио Жозе
Денер Клементе
 
86'
 
Араужу Томаш
Флорентину
90'
Zinho
Варела Хелио
 
90'
 
Тенгстедт Каспер
Силва Рафа
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Портимоненсе 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Бенфика 98.4% (120)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
33
Формига
Игор
11
Карлинос
13
Денер
Клементе
20
Эштрела
Паулу
18
Кошта
Гонсалу
77
Варела
Хелио
7
Джаспер
Силвестер
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
Портимоненсе
3-5-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Бенфика

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

2.13
2.57

Среднее время на гол

42
35

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 2 (1) 0.33
Варела Хелио 2 0.33
Денер Клементе 1 0.17
Каррильо Рони 1 0.17
Формига Игор 0 0
Джаспер Силвестер 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.67
Силва Рафа 3 0.5
Муса Петар 3 0.5
Нерес Давид 1 0.17
Эурснес Фредрик 1 0.17
Кекчю Оркун 1 0.17
Бах Александр 1 0.17
Тенгстедт Каспер 1 0.17
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Сержиу Паулу 1 0
Zinho 1 0
Гуга 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Аморим Рилдо 1 0
Карлинос 1 0
Энрике Педро VI 1 0
Варела Хелио 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенфика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
5
Портимоненсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бенфика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3
Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3

Результаты матчей

Портимоненсе
Бенфика

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 6 5 1 0 10 - 5 16
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Боавишта
 1:2 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Брага
 2:1 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Каса Пия
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Жил Висенте
 Заявка 6 2 0 4 14 - 11 6
11.
Фаренсе
 Заявка 6 2 0 4 9 - 8 6
12.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Эштрела
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Портимоненсе
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
17.
Эшторил
 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
18.
Шавиш
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 1:2 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
7.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Брага
 2:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
16.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Шавиш
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
3.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Боавишта
 1:2 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Брага
 2:1 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
10.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Брага Банза Симон 4
Боавишта Мораиш Тиагу 4
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 3
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Порту Венделл Боргес 1 3
Фамаликан Риччели 1 3
Шавиш Виктор Пауло 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Тактическая замена. Эштрела Паулу уходит с поля и его заменяет Аморим Рилдо
    • 35'
      Варела Хелио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 17'
      Нерес Давид сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О О Л - Муса Петар из команды Бенфика легко посылает мяч в пустые ворота левой! Муса Петар легко с этим справился!
    • 5'
      Кекчю Оркун сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Бах Александр из команды Бенфика правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Портимоненсе 0.8% (1)
    X 0.8% (1)
    Бенфика 98.4% (120)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Портимоненсе 1:3 Бенфика онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:3 Бенфика

    Исход игры
    Портимоненсе
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    Бенфика
    98.4% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (68)
    Меньше
    43.33% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (60)
    Нет
    50% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    37.7% (46)
    0:2 Бенфика
    36.9% (45)
    1:3 Бенфика
    9% (11)
    0:3 Бенфика
    6.6% (8)
    0:1 Бенфика
    5.7% (7)
    1:4 Бенфика
    1.6% (2)
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