Тур: 6. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Helder Malheiro
1:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБах Александр
0:2
17' ГолМуса Петар
35' Желтая карточкаВарела Хелио
1:2
56' ГолВарела Хелио
1:2
60' Не забитый пенальтиАморим Рилдо
1:3
66' ГолНерес Давид
90'+7
Ход матча
5'
0:1
17'
0:2
35'
46'
56'
60'
1:2
66'
1:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Алемао
33
Формига
Игор
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
10
Кекчю
Оркун
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
27 ГугаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
37 Аморим РилдоПолузащитник
-
99 ZinhoПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Портимоненсе
Бенфика
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
2.13
2.57
Среднее время на гол
42
35
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|2 (1)
|0.33
|Варела Хелио
|2
|0.33
|Денер Клементе
|1
|0.17
|Каррильо Рони
|1
|0.17
|Формига Игор
|0
|0
|Джаспер Силвестер
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.67
|Силва Рафа
|3
|0.5
|Муса Петар
|3
|0.5
|Нерес Давид
|1
|0.17
|Эурснес Фредрик
|1
|0.17
|Кекчю Оркун
|1
|0.17
|Бах Александр
|1
|0.17
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.17
|Невеш Жоау
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Сержиу Паулу
|1
|0
|Zinho
|1
|0
|Гуга
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Аморим Рилдо
|1
|0
|Карлинос
|1
|0
|Энрике Педро VI
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенфика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
5
Портимоненсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бенфика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
3
20%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3
Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3
Результаты матчей
Портимоненсе
Бенфика
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|1:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|14 - 11
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 8
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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- — Зона вылета
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Брага
|Банза Симон
|4
|Боавишта
|Мораиш Тиагу
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 3
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 3
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
|Шавиш
|Виктор Пауло
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:3 Бенфика
Исход игры
Портимоненсе
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Бенфика
98.4% (120)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (68)
Меньше
43.33% (52)
Обе команды забьют
Да
50% (60)
Нет
50% (60)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
37.7% (46)
0:2 Бенфика
36.9% (45)
1:3 Бенфика
9% (11)
0:3 Бенфика
6.6% (8)
0:1 Бенфика
5.7% (7)
1:4 Бенфика
1.6% (2)
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