Тур: 6. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
99
Карагёз
Юсуф
88
Оздемир
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Систо ПионеНападающий
-
11 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аланьяспор
Фенербахче
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.73
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
16
33
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
35
39
Голов в среднем за матч
1.84
2.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
43
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|3
|0.5
|Аугусто Лойде
|1
|0.17
|Кордова Серхио
|1
|0.17
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0.17
|Оздемир Юсуф
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
|Oguz Aydin
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4
|0.8
|Шиманьски Себастьян
|2
|0.4
|Кавечи Ирфан
|1
|0.2
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.2
|Тадич Душан
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байыр Фуркан
|3
|0
|Оздемир Юсуф
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Аугусто Лойде
|2
|0
|Oguz Aydin
|0
|1
|Балковец Юре
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|1
|1
|Джеко Эдин
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1
Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3
Результаты матчей
Аланьяспор
Фенербахче
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
31
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 11
|9
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|6
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Сивасспор
|Манай Рей
|3