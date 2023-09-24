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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 30'
Фенербахче
0'
22' Желтая карточка
Джеко Эдин

Ход матча

22'
 
Джеко Эдин

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Фенербахче
6.40
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5.05
4.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Карагёз
Юсуф
27
Аугусто
Лойде
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
25
Алмейда
Ричард
17
Жанвье
Николя
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
10
Новаиш
Жоау
9
Кордова
Серхио
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Аланьяспор
4-4-1-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Фенербахче

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:3
ТМК
2:4
С
5:0
С
2:5
С
1:2
С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.73
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

16
33

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.84
2.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
43

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 3 0.5
Аугусто Лойде 1 0.17
Кордова Серхио 1 0.17
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0.17
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0
Oguz Aydin 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.8
Шиманьски Себастьян 2 0.4
Кавечи Ирфан 1 0.2
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.2
Тадич Душан 0 0
Азиз Сердар 0 0
Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байыр Фуркан 3 0
Оздемир Юсуф 3 0
Караджа Эфеджан 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Аугусто Лойде 2 0
Oguz Aydin 0 1
Балковец Юре 1 0
Алити Фидан 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Джеко Эдин 1 0
Фред Сантос 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1
Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3

Результаты матчей

Аланьяспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Касымпаша
 1:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 11 9
9.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 5 0 6 - 4 8
11.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Касымпаша
 1:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Джеко Эдин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Фенербахче
6.40
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5.05
4.45
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Где смотреть матч Аланьяспор 0:0 Фенербахче онлайн

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Аланьяспор
Фенербахче
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