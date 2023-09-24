  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Аланьяспор
0:1
Конец матча
Фенербахче
0'
21' Желтая карточка
Джеко Эдин
33' Желтая карточка
Эрдоган Эмер
34' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
40' Желтая карточка
Алмейда Ричард
0:1
43' Гол
Кавечи Ирфан
60' Вторая желтая карточка
Эрдоган Эмер
66' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
75' Желтая карточка
Тадич Душан
84' Желтая карточка
Ismail Kartal
85' Желтая карточка
Бачуайи Миши
88' Желтая карточка
Джику Александер
90' Желтая карточка
Силва Андерсон
90'+11

Ход матча

21'
 
Джеко Эдин
33'
Эрдоган Эмер
 
34'
 
Кавечи Ирфан
40'
Алмейда Ричард
 
43'
0:1
Кавечи Ирфан
60'
Эрдоган Эмер
 
66'
 
Кадыоглу Ферди
68'
Oguz Aydin
Феррейра Карлос Эдуардо
 
73'
Хадергьонай Флорент
Новаиш Жоау
 
75'
 
Тадич Душан
78'
 
Остерволде Джейден
Джеко Эдин
78'
 
Кент Райан
Тадич Душан
78'
 
Бачуайи Миши
Осайи-Самуэль Брайт
80'
Силва Андерсон
Аугусто Лойде
 
84'
 
Ismail Kartal
85'
 
Бачуайи Миши
88'
 
Джику Александер
89'
 
Акайдин Самет
Шиманьски Себастьян
90'
 
Яндаш Мерт Хакан
Кавечи Ирфан
90'
Силва Андерсон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Карагёз
Юсуф
27
Аугусто
Лойде
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
25
Алмейда
Ричард
17
Жанвье
Николя
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
10
Новаиш
Жоау
9
Кордова
Серхио
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Аланьяспор
4-4-1-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Фенербахче

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:3
ТМК
2:4
С
5:0
С
2:5
С
1:2
С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.73
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

16
33

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.84
2.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
43

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 3 0.5
Аугусто Лойде 1 0.17
Кордова Серхио 1 0.17
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0.17
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0
Oguz Aydin 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.8
Кавечи Ирфан 2 0.4
Шиманьски Себастьян 2 0.4
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.2
Тадич Душан 0 0
Азиз Сердар 0 0
Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 3 0
Байыр Фуркан 3 0
Оздемир Юсуф 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Караджа Эфеджан 2 0
Аугусто Лойде 2 0
Oguz Aydin 0 1
Балковец Юре 1 0
Алити Фидан 1 0
Силва Андерсон 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Джику Александер 1 0
Фред Сантос 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Аланьяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фенербахче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1
Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3

Результаты матчей

Аланьяспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 9 - 3 15
2.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
9.
Адана Демирспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
4.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Касымпаша Кара Айтач 4 (1)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Касымпаша Кара Айтач 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Кадыоглу Ферди получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Эрдоган Эмер получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аланьяспор 0:1 Фенербахче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     