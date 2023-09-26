Тур: 7. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМарин Мариус
38' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
56' Желтая карточкаБьянко Алессандро
59' Желтая карточкаЮрешкин Роко
63' Желтая карточкаКабаши Элвис
64' Желтая карточкаЧрнигой Домен
78' Желтая карточкаМорео Стефано
83' Желтая карточкаТуре Идрисса
90'+7
Ход матча
17'
59'
63'
64'
78'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
483 Количество передач 403
-
54 Владение мячом, % 46
77
Кабаши
Элвис
11
Гондо
Седрик
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрешкин РокоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
Бомбардиры внутри турнира
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|2
|0.29
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.29
|Портанова Маноло
|1
|0.14
|Ланини Эрик
|1
|0.14
|Видо Лука
|1 (1)
|0.14
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.17
|Канестрелли Симоне
|1
|0.17
|Беруатто Пьетро
|1
|0.17
|Alesandro Arena
|1
|0.17
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.17
|Велозу Мигель
|0
|0
Карточки
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянко Алессандро
|4
|0
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Пьераньоло Эдоардо
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Леверб Максим
|1
|1
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Реджо-Аудаче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Реджо-Аудаче
(8 матчей)
37.5%
37.5%
25%
Пиза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2
Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
Пиза
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Реджо-Аудаче
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
15
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2