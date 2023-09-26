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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Реджо-Аудаче
0:0
Конец матча
Пиза
0'
17' Желтая карточка
Марин Мариус
38' Желтая карточка
Пьераньоло Эдоардо
56' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
59' Желтая карточка
Юрешкин Роко
63' Желтая карточка
Кабаши Элвис
64' Желтая карточка
Чрнигой Домен
78' Желтая карточка
Морео Стефано
83' Желтая карточка
Туре Идрисса
90'+7

Ход матча

17'
 
Марин Мариус
38'
Пьераньоло Эдоардо
 
46'
 
Велозу Мигель
Марин Мариус
56'
Бьянко Алессандро
 
59'
 
Юрешкин Роко
60'
Natan Girma
Антист Жанис
 
60'
Паяч Марко
Пьераньоло Эдоардо
 
60'
Петтинари Стефано
Гондо Седрик
 
63'
Кабаши Элвис
 
64'
Чрнигой Домен
 
67'
Нарди Филиппо
Чрнигой Домен
 
76'
 
Туре Идрисса
Юрешкин Роко
76'
 
Виньято Эмануэль
Пиччинини Габриэле
76'
 
Млакар Ян
Alesandro Arena
78'
 
Морео Стефано
83'
 
Туре Идрисса

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 483 Количество передач 403
  • 54 Владение мячом, % 46
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
33
Чрнигой
Домен
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
3
Пьераньоло
Эдоардо
11
Гондо
Седрик
28
Антист
Жанис
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
5
Канестрелли
Симоне
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
36
Пиччинини
Габриэле
8
Марин
Мариус
51
Барберис
Андреа
24
Юрешкин
Роко
32
Морео
Стефано
28
Alesandro
Arena
Реджо-Аудаче
3-5-2
Пиза
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 2 0.29
Петтинари Стефано 2 (1) 0.29
Портанова Маноло 1 0.14
Ланини Эрик 1 0.14
Видо Лука 1 (1) 0.14
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0
Пьераньоло Эдоардо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.17
Канестрелли Симоне 1 0.17
Беруатто Пьетро 1 0.17
Alesandro Arena 1 0.17
Валоти Матиа 1 (1) 0.17
Велозу Мигель 0 0

Карточки

Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянко Алессандро 4 0
Кабаши Элвис 3 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Пьераньоло Эдоардо 2 0
Natan Girma 2 0
Чигарини Лука 1 0
Барди Франческо 1 0
Сампиризи Марио 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Антист Жанис 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 3 0
Надь Адам 1 1
Леверб Максим 1 1
Калабрези Артуро 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Херманнссон Хьёртур 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Морео Стефано 1 0
Николас Андраде 1 0
Млакар Ян 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
1
Реджо-Аудаче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Реджо-Аудаче
(8 матчей)
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 поражения
Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Пиза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2
Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
Пиза

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Реджо-Аудаче
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
5.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
12.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Венеция Похьянпало Йоэль 3
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Пьераньоло Эдоардо получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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