Тур: 7. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1' Желтая карточкаЛочошвили Лука
31' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
0:1
61' ГолКоллоколо Микеле
1:1
63' ГолМаццокки Симоне
1:2
79' ГолКода Массимо
80' Желтая карточкаКанотто Луиджи
90' Желтая карточкаТутино Дженнаро
90'+6
Ход матча
61'
63'
1:1
79'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
365 Количество передач 417
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.30 Победа «Кремонезе»
-
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Козенца
Кремонезе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
101
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццокки Симоне
|2
|0.29
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.29
|Вока Идриз
|1
|0.14
|Канотто Луиджи
|1
|0.14
|Вентури Майкл
|1
|0.14
|Ариоли Алессандро
|1
|0.14
|Massimo Zilli
|1
|0.14
|Маррас Мануэль
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5
|0.71
|Коллоколо Микеле
|2
|0.29
|Пикель Шарль
|1
|0.14
|Васкес Франко
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Окереке Давид
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канотто Луиджи
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Вивиани Маттиа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Лочошвили Лука
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2
Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0
Результаты матчей
Козенца
Кремонезе
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Козенца
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
16
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2