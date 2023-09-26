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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Козенца
1:2
Конец матча
Кремонезе
0'
1' Желтая карточка
Лочошвили Лука
31' Желтая карточка
Фонтанаросса Алессандро
0:1
61' Гол
Коллоколо Микеле
1:1
63' Гол
Маццокки Симоне
1:2
79' Гол
Кода Массимо
80' Желтая карточка
Канотто Луиджи
90' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
90'+6
1
Микай
Алессандро
6
Фонтанаросса
Алессандро
2
Сгарби
Филиппо
23
Вентури
Майкл
17
Baldovino
Cimino
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
31
Канотто
Луиджи
10
Форте
Франческо
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
32
Gonzalo
Abrego
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Козенца
4-2-3-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
0:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
2:0
К
3:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 2 0.29
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.29
Вока Идриз 1 0.14
Канотто Луиджи 1 0.14
Вентури Майкл 1 0.14
Ариоли Алессандро 1 0.14
Massimo Zilli 1 0.14
Маррас Мануэль 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Кало Джакомо 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 5 0.71
Коллоколо Микеле 2 0.29
Пикель Шарль 1 0.14
Васкес Франко 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Окереке Давид 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канотто Луиджи 3 0
Кало Джакомо 3 0
Тутино Дженнаро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Маррас Мануэль 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Вивиани Маттиа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квальята Джакомо 2 1
Раванелли Лука 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Лочошвили Лука 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Васкес Франко 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2
Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0

Результаты матчей

Козенца
Кремонезе

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Козенца
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
5.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
9.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
12.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
13.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Реджо-Аудаче
 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
19.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
20.
Специя
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
9.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Специя
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Фонтанаросса Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Лочошвили Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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