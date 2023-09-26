Тур: 7. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиДионизи Федерико
1:0
42' ПенальтиМендеш Педру
45' Желтая карточкаРодригес Пабло
62' Желтая карточкаДиаките Салим
72' Желтая карточкаНесторовски Илья
85' Желтая карточкаПююхтя Никлас
2:0
89' ГолМендеш Педру
90' Желтая карточкаРаймондо Антонио
90'+9
Ход матча
16'
0:0
42'
1:0
45'
62'
72'
85'
89'
2:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
323 Количество передач 407
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Асколи
Тернана
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
1.83
Среднее время на гол
49
49
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.42
1.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.71
|Родригес Пабло
|2
|0.29
|Манцари Джакомо
|1
|0.14
|Джоване Самуэль
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.29
|Касасола Тиаго
|1
|0.14
|Ди Стефано Филиппо
|1
|0.14
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|1
|1
|Фаласко Никола
|1
|1
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Кваранта Данило
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Луперини Грегорио
|2
|0
|Лабойко Якуб
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Ди Стефано Филиппо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тернана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Асколи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
1
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тернана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
67%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0
Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1
Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1
Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2
Результаты матчей
Асколи
Тернана
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Асколи
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
16
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2