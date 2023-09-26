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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Асколи
2:0
Конец матча
Тернана
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Дионизи Федерико
1:0
42' Пенальти
Мендеш Педру
45' Желтая карточка
Родригес Пабло
62' Желтая карточка
Диаките Салим
72' Желтая карточка
Несторовски Илья
85' Желтая карточка
Пююхтя Никлас
2:0
89' Гол
Мендеш Педру
90' Желтая карточка
Раймондо Антонио
90'+9
2
Вивиано
Эмильяно
40
Байейе
Брайан
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
20
Миланезе
Томмазо
28
Манцари
Джакомо
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
13
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
24
Вивиани
Федерико
66
Пююхтя
Никлас
91
Коррадо
Никколо
65
Дионизи
Федерико
10
Фалетти
Сесар
Асколи
4-3-2-1
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Тернана

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
4:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.42
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.71
Родригес Пабло 2 0.29
Манцари Джакомо 1 0.14
Джоване Самуэль 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.29
Касасола Тиаго 1 0.14
Ди Стефано Филиппо 1 0.14
Пююхтя Никлас 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 1 1
Фаласко Никола 1 1
Калигара Фабрицио 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 3 0
Диаките Салим 3 0
Луперини Грегорио 2 0
Лабойко Якуб 2 0
Соренсен Фредерик 1 0
Капуано Марко 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Ди Стефано Филиппо 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Асколи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тернана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Асколи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
1
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тернана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
67%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0
Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1
Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1
Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2

Результаты матчей

Асколи
Тернана

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Асколи
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
5.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
12.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Венеция Похьянпало Йоэль 3
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Родригес Пабло получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Педро Мендес из команды Асколи забивает с точки!
    • 16'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Дионизи Федерико пробил пенальти, но не смог забить!
    • 10'
      Г О О О О Л - Диаките Салим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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