Тур: 7. Стадион: Марко Друсо.
0:0
Конец матча
0'
63' Желтая карточкаМанкони Якопо
75' Желтая карточкаДжорджини Андреа
87' Желтая карточкаПонси Фабио
90'+4
Ход матча
63'
75'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 15
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
310 Количество передач 555
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Победа «Модены»
-
24
Simone
Davi
23
Раути
Никола
21
Тайт
Фабиан
18
Ровер
Маттео
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Раути НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Зюйдтироль
Модена
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|6 (4)
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0.5
|Silvio Merkaj
|2
|0.33
|Раути Никола
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.5
|Тремолада Лука
|1
|0.17
|Фальчинелли Диего
|1
|0.17
|Fabio Abiuso
|1
|0.17
|Манкони Якопо
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Emanuele Pecorino
|1
|0
|Джорджини Андреа
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|2
|0
|Манкони Якопо
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Antonio Pergreffi
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Shady Oukhadda
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Модена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
2
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0
Модена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2
Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Модена
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
24
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2