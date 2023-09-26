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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Зюйдтироль
0:0
Конец матча
Модена
0'
63' Желтая карточка
Манкони Якопо
75' Желтая карточка
Джорджини Андреа
87' Желтая карточка
Понси Фабио
90'+4

Ход матча

46'
Киерво Риккардо
Раути Никола
 
56'
 
Shady Oukhadda
Стриццоло Лука
56'
 
Fabio Abiuso
Коттали Маттео
57'
 
Манкони Якопо
Edoardo Duca
63'
Emanuele Pecorino
Ровер Маттео
 
63'
 
Манкони Якопо
70'
 
Баттистелла Томас
Тремолада Лука
70'
Бро Жереми
Lorenzo Lonardi
 
75'
Джорджини Андреа
 
80'
Лунетта Габриэль
Simone Davi
 
81'
Чиско Андреа
Одогву Рафаэль
 
83'
 
Фальчинелли Диего
Палумбо Антонио
87'
 
Понси Фабио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 15
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 310 Количество передач 555
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
1
Полуцци
Джакомо
14
Куомо
Джузеппе
24
Simone
Davi
55
Мазиелло
Андреа
30
Джорджини
Андреа
23
Раути
Никола
77
Lorenzo
Lonardi
21
Тайт
Фабиан
18
Ровер
Маттео
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
26
Riccardo
Gagno
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
29
Коттали
Маттео
5
Палумбо
Антонио
16
Джерли
Фабио
6
Маньино
Лука
7
Edoardo
Duca
10
Тремолада
Лука
32
Стриццоло
Лука
Зюйдтироль
4-3-3
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Модена

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
0:2
СCС
0:2
СC
2:0
СC
1:2
СC
1:0
СC
4:3
ЛП
1:0
ЛП
1:0
К
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 6 (4) 1
Одогву Рафаэль 3 0.5
Silvio Merkaj 2 0.33
Раути Никола 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Simone Davi 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.5
Тремолада Лука 1 0.17
Фальчинелли Диего 1 0.17
Fabio Abiuso 1 0.17
Манкони Якопо 0 0
Джерли Фабио 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Simone Davi 1 0
Emanuele Pecorino 1 0
Джорджини Андреа 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Манкони Якопо 2 0
Заро Джованни 2 0
Antonio Pergreffi 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Коттали Маттео 1 0
Shady Oukhadda 1 0
Понси Фабио 1 0
Fabio Abiuso 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Модена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
2
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0
Модена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2
Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Модена

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
5.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
12.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Венеция Похьянпало Йоэль 3
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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