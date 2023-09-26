Тур: 7. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
1:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаDavide Balestrero
0:1
51' ГолDavide Balestrero
1:1
52' ГолБузо Николо
1:2
54' ГолФеличи Маттиа
57' Желтая карточкаМарроне Лука
71' Желтая карточкаЧеппители Лука
82' Желтая карточкаПицциньякко Семуэль
83' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
90'+8
Ход матча
51'
52'
1:1
54'
1:2
57'
71'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
383 Количество передач 413
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
34
Марроне
Лука
27
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
-
12 Luca Bonadeo
-
-
-
Главный тренер: Luciano Foschi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
История личных встреч
Лекко
ФералпиСало
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эусепи Умберто
|1
|0.25
|Новакович Андрия
|1
|0.25
|Alessandro Caporale
|1
|0.25
|Бузо Николо
|1
|0.25
|Лепоре Франко
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Davide Balestrero
|2
|0.29
|Феличи Маттиа
|1
|0.14
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марроне Лука
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|4
|0
|Davide Balestrero
|4
|0
|Феличи Маттиа
|1
|1
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Пицциньякко Семуэль
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Alessandro Pilati
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ФералпиСало
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
1
Лекко
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ФералпиСало
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2
Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0 Лекко - Порденоне 0:0
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0
Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0
Результаты матчей
Лекко
ФералпиСало
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лекко
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
25
13
16
13
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2