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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Лекко
1:2
Конец матча
ФералпиСало
0'
28' Желтая карточка
Davide Balestrero
0:1
51' Гол
Davide Balestrero
1:1
52' Гол
Бузо Николо
1:2
54' Гол
Феличи Маттиа
57' Желтая карточка
Марроне Лука
71' Желтая карточка
Чеппители Лука
82' Желтая карточка
Пицциньякко Семуэль
83' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
90'+8
22
Саракко
Умберто
13
Matteo
Battistini
34
Марроне
Лука
17
Alessandro
Caporale
44
Davide
Guglielmotti
27
Ионице
Артур
96
Giorgio
Galli
21
Крочата
Джованни
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
73
Lorenzo
Di
Stefano
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
19
Alessandro
Pilati
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
97
Феличи
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
14
Компаньон
Маттиа
Лекко
3-5-2
ФералпиСало
4-3-3

История личных встреч

Лекко
ФералпиСало

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СC
0:0
СC
0:0
СC
1:0
СC
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эусепи Умберто 1 0.25
Новакович Андрия 1 0.25
Alessandro Caporale 1 0.25
Бузо Николо 1 0.25
Лепоре Франко 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Davide Balestrero 2 0.29
Феличи Маттиа 1 0.14
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марроне Лука 2 0
Крочата Джованни 2 0
Ионице Артур 1 0
Matteo Battistini 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 4 0
Davide Balestrero 4 0
Феличи Маттиа 1 1
Фьордилино Лука 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Париджини Витторио 1 0
Alessandro Pilati 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Лекко
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ФералпиСало
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
1
Лекко
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ФералпиСало
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2
Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0 Лекко - Порденоне 0:0
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0
Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0

Результаты матчей

Лекко
ФералпиСало

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лекко
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
3
1.5
1
6
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
5.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
9.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
12.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
13.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Реджо-Аудаче
 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
19.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
20.
Специя
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
9.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Специя
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Davide Balestrero получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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