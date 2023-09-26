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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Венеция
1:3
Конец матча
Палермо
0'
0:1
9' Пенальти
Брунори Маттео
12' Желтая карточка
Бузио Джанлука
32' Желтая карточка
Лучиони Фабио
1:1
45' Гол
Похьянпало Йоэль
45' Желтая карточка
Гомес Клаудио
1:2
62' Гол
Брунори Маттео
1:3
90' Гол
Брунори Маттео
90'+7
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
24
Лелла
Нунцио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
17
Йонсен
Деннис
9
Гюткьяр
Кристиан
20
Похьянпало
Йоэль
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
80
Кулибали
Мамаду
4
Гомес
Клаудио
20
Aljosa
Vasic
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Венеция
4-3-1-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Венеция
Палермо

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 3 0.43
Пьерини Николас 3 0.43
Гюткьяр Кристиан 1 0.14
Тессманн Таннер 1 0.14
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Кандела Антонио 0 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.5
Манкузо Леонардо 1 0.17
Солери Эдоардо 1 0.17
Сегре Джакопо 1 0.17
Лучиони Фабио 1 0.17
Инсинье Роберто 1 0.17
Ди Франческо Федерико 1 0.17
Штулац Лео 1 0.17
Хендерсон Лиам 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Чеккарони Пьетро 0 0
Nicolo Valente 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 2 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Nicolo Valente 1 0
Брунори Маттео 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0
Aljosa Vasic 1 0

Результаты матчей

Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Палермо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2
Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2
Палермо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3
Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2

Результаты матчей

Венеция
Палермо

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Венеция
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
5.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
12.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Венеция Похьянпало Йоэль 3
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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