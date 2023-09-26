Тур: 7. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
0:1
9' ПенальтиБрунори Маттео
12' Желтая карточкаБузио Джанлука
32' Желтая карточкаЛучиони Фабио
1:1
45' ГолПохьянпало Йоэль
45' Желтая карточкаГомес Клаудио
1:2
62' ГолБрунори Маттео
1:3
90' ГолБрунори Маттео
90'+7
Ход матча
9'
0:1
12'
32'
45'
1:1
45'
62'
1:2
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
466 Количество передач 369
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
24
Лелла
Нунцио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aljosa VasicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Венеция
Палермо
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.43
|Пьерини Николас
|3
|0.43
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.14
|Тессманн Таннер
|1
|0.14
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.5
|Манкузо Леонардо
|1
|0.17
|Солери Эдоардо
|1
|0.17
|Сегре Джакопо
|1
|0.17
|Лучиони Фабио
|1
|0.17
|Инсинье Роберто
|1
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.17
|Штулац Лео
|1
|0.17
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Чеккарони Пьетро
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Гомес Клаудио
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Палермо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2
Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2
Палермо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3
Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2
Результаты матчей
Венеция
Палермо
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Венеция
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
33
16
33
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2