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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Олимпиакос
4:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Брабец Якуб
44' Желтая карточка
Кини Марин
1:1
47' Гол
Пардо Рубен
60' Желтая карточка
Камара Мохамед
2:1
63' Гол
Эль-Кааби Аюб
3:1
70' Гол
Эль-Кааби Аюб
4:1
84' Гол
Йоветич Стеван
4:1
90' Не забитый пенальти
Фортунис Костас
90'+7
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Фрейре
Николас
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
32
Эссе
Сантьяго
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
98
Сольбаккен
Ола
9
Эль-Кааби
Аюб
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
13
Матаррита
Рональд
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
22
Одубаджо
Мозес
28
Верстрате
Биргер
27
Менендес
Джонатан
80
Морон
Лоренцо
Олимпиакос
4-3-2-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Арис Салоники

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед

41 матч

65.9%
14.6%
19.5%
27 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.7%
34.1%
12.2%
22 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.1%
39%
26.9%
14 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
К
0:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.81
1.32

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.55

Среднее время на гол

78
165

Всего голов

61
37

Голов в среднем за матч

1.49
0.9

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.83
Масурас Гиоргос 3 0.5
Йоветич Стеван 2 (1) 0.33
Фортунис Костас 1 0.17
Поденсе Даниэл 1 0.17
Биэл Пеп 1 0.17
Иборра Висенте 1 0.17
Кини Марин 1 0.17
Камара Мохамед III 1 0.17
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.17
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 4 0.67
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.33
Христодулопулос Лазарос 1 0.17
Пардо Рубен 1 0.17
Самора Альваро 1 0.17
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Биэл Пеп 2 0
Фортунис Костас 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулиан Диас 2 0
Феррари Франко 2 0
Дарида Владимир 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Олимпиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
4
25%
1
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0
Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Арис Салоники

Точный счет

4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
4
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5
2
4
4
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
5.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ПАС Янина
 6 2 2 2 10 - 6 8
7.
Астерас
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Арис Салоники
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
6.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
13.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Кини Марин получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Брабец Якуб уходит с поля. Велес Фран выходит вместо него
    • 21'
      Г О О О О Л - Брабец Якуб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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