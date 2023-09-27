Тур: 6. Стадион: Караискакис.
4:1
Конец матча
0'
1:0
21' Гол в свои воротаБрабец Якуб
44' Желтая карточкаКини Марин
1:1
47' ГолПардо Рубен
60' Желтая карточкаКамара Мохамед
2:1
63' ГолЭль-Кааби Аюб
3:1
70' ГолЭль-Кааби Аюб
4:1
84' ГолЙоветич Стеван
4:1
90' Не забитый пенальтиФортунис Костас
90'+7
Ход матча
21'
1:0
44'
47'
1:1
60'
63'
2:1
70'
3:1
84'
4:1
90'
4:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
18
Кини
Марин
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Олимпиакос
Арис Салоники
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед
41 матч
65.9%
14.6%
19.5%
27 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.7%
34.1%
12.2%
22 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.1%
39%
26.9%
14 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.81
1.32
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.15
0.55
Среднее время на гол
78
165
Всего голов
61
37
Голов в среднем за матч
1.49
0.9
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.83
|Масурас Гиоргос
|3
|0.5
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.33
|Фортунис Костас
|1
|0.17
|Поденсе Даниэл
|1
|0.17
|Биэл Пеп
|1
|0.17
|Иборра Висенте
|1
|0.17
|Кини Марин
|1
|0.17
|Камара Мохамед III
|1
|0.17
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.17
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|4
|0.67
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.33
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.17
|Пардо Рубен
|1
|0.17
|Самора Альваро
|1
|0.17
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Олимпиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
4
25%
1
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0
Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Арис Салоники
Точный счет
4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
4:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
42
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1