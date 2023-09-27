Тур: 6. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
9' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
27' Желтая карточкаAntonis Papasavas
45' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
84' Желтая карточкаИпалибо Джек
0:1
85' ГолMatias Acuna I
90' Желтая карточкаMatias Acuna I
90' Желтая карточкаОжегович Огнен
1:1
90' ГолАгбеньену Лумор
90' Вторая желтая карточкаИпалибо Джек
90'+8
Ход матча
84'
85'
0:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
31
Цапан
Лука
42
Ипалибо
Джек
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|2
|0.29
|Ботия Альберто
|1
|0.14
|Агбеньену Лумор
|1
|0.14
|Antonis Papasavas
|1
|0.14
|Масурас Яннис
|1
|0.14
|Andrews Tetteh
|1
|0.14
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.14
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|0.33
|Сливка Выкинтас
|1
|0.17
|Цилулис Сотирис
|1
|0.17
|Matias Acuna I
|1
|0.17
|Лонго Самуэле
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|1
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Antonis Papasavas
|2
|0
|Ботия Альберто
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|1
|1
|Станко Калеб
|2
|0
|Matias Acuna I
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
2
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0
Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3
Результаты матчей
Кифисия
Ламия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Кифисия
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1