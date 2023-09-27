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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Кифисия
1:1
Конец матча
Ламия
0'
9' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
27' Желтая карточка
Antonis Papasavas
45' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
84' Желтая карточка
Ипалибо Джек
0:1
85' Гол
Matias Acuna I
90' Желтая карточка
Matias Acuna I
90' Желтая карточка
Ожегович Огнен
1:1
90' Гол
Агбеньену Лумор
90' Вторая желтая карточка
Ипалибо Джек
90'+8

Ход матча

9'
 
Пападопулос Кирьякос
27'
Antonis Papasavas
 
45'
 
Дзанетпулос Адам-Кристоф
65'
Andrews Tetteh
Илиев Илиан
 
69'
 
Цилулис Сотирис
Карлитос Карлос
69'
 
Мула Алекс
Тошич Зоран
70'
 
Станко Калеб
Omar Cabrera Santana
75'
 
Павловец Александр
Пападопулос Кирьякос
78'
Nicolas Andereggen
Тьеви Бифума
 
82'
 
Matias Acuna I
Нуньес Кристофер
84'
Ипалибо Джек
 
85'
0:1
Matias Acuna I
(Лонго Самуэле)
88'
Georgios Konstantakopoulos
Antonis Papasavas
 
90'
 
Matias Acuna I
90'
Ожегович Огнен
 
90'
Агбеньену Лумор
(Ожегович Огнен)
1:1
90'
Ипалибо Джек
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
42
Ипалибо
Джек
6
Antonis
Papasavas
17
Mateus
Barbosa
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
55
Кошелев
Алексей
16
Сидклей
Феррейра
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
20
Пападопулос
Кирьякос
15
Давид
Симон
14
Сливка
Выкинтас
21
Omar
Cabrera
Santana
7
Нуньес
Кристофер
18
Тошич
Зоран
10
Карлитос
Карлос
9
Лонго
Самуэле
Кифисия
4-2-3-1
Ламия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 2 0.29
Ботия Альберто 1 0.14
Агбеньену Лумор 1 0.14
Antonis Papasavas 1 0.14
Масурас Яннис 1 0.14
Andrews Tetteh 1 0.14
Georgios Konstantakopoulos 1 0.14
Mateus Barbosa 0 0
Крисиума Матеус 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 2 (1) 0.33
Сливка Выкинтас 1 0.17
Цилулис Сотирис 1 0.17
Matias Acuna I 1 0.17
Лонго Самуэле 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 1
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Antonis Papasavas 2 0
Ботия Альберто 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Вафеас Никос 1 0
Паррас Александрос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 1 1
Станко Калеб 2 0
Matias Acuna I 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Мартинес Рубен II 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
2
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0
Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3

Результаты матчей

Кифисия
Ламия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Кифисия
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
ПАОК
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
5.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ПАС Янина
 6 2 2 2 10 - 6 8
7.
Арис Салоники
 5 2 1 2 8 - 6 7
8.
Астерас
 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Волос
 5 0 2 3 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
6.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Ипалибо Джек получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Ожегович Огнен сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Агбеньену Лумор бьет в цель!
  • 94'
    Ожегович Огнен получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Matias Acuna получил желтую карточку от судьи
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