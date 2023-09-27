Тур: 6. Стадион: Панетоликос.
1:1
Второй тайм: 80'
0'
1:0
10' ГолМалис Александрос
1:1
20' ГолФеллипе Луис
54' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
67' Желтая карточкаЛарссон Эрик
Ход матча
10'
20'
1:1
67'
78'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
55
Глазер
Дан
28
Феллипе
Луис
88
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Габриэль Шюррер
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
88 Бакич МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Панетоликос
ОФИ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Среднее время на гол
60
68
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.2
|Малис Александрос
|1
|0.2
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|2
|0.33
|Феллипе Луис
|2
|0.33
|Абанда Леруа
|1
|0.17
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.17
|Нейра Хуан
|1
|0.17
|Luis Gallegos
|1
|0.17
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0
Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3
Результаты матчей
Панетоликос
ОФИ
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 18
|4
|12.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4