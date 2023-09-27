Тур: 6. Стадион: Панетоликос.
1:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолМалис Александрос
1:1
20' ГолФеллипе Луис
54' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
67' Желтая карточкаЛарссон Эрик
90' Желтая карточкаКарелис Никос
90' Желтая карточкаFranco Baldassarra
90'+7
Ход матча
10'
20'
1:1
67'
78'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 10
-
3 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
55
Глазер
Дан
28
Феллипе
Луис
88
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Габриэль Шюррер
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
88 Бакич МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Панетоликос
ОФИ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Среднее время на гол
60
68
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.2
|Малис Александрос
|1
|0.2
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|2
|0.33
|Феллипе Луис
|2
|0.33
|Абанда Леруа
|1
|0.17
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.17
|Нейра Хуан
|1
|0.17
|Luis Gallegos
|1
|0.17
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0
Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3
Результаты матчей
Панетоликос
ОФИ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1