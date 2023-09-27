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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Панетоликос
1:1
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
10' Гол
Малис Александрос
1:1
20' Гол
Феллипе Луис
54' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
67' Желтая карточка
Ларссон Эрик
90' Желтая карточка
Карелис Никос
90' Желтая карточка
Franco Baldassarra
90'+7
1
Капино
Стефанос
35
Харис
Мавриас
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
24
Pedro
Silva
Torrejon
34
Facundo
Perez
80
Franco
Baldassarra
19
Войлис
Александрос
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
45
Соуза
Жоау
Педру
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
55
Глазер
Дан
8
Luis
Gallegos
28
Феллипе
Луис
88
Бакич
Марко
Панетоликос
4-2-3-1
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

Панетоликос
ОФИ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

25 матчей

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.2
Малис Александрос 1 0.2
Pedro Silva Torrejon 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 2 0.33
Феллипе Луис 2 0.33
Абанда Леруа 1 0.17
Тораринссон Гудмундур 1 0.17
Нейра Хуан 1 0.17
Luis Gallegos 1 0.17
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Малис Александрос 1 0
Facundo Perez 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 3 0
Вурос Праксителис 2 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нейра Хуан 1 0
Бакич Марко 1 0
Тораль Хон 1 0
Каро Андреас 1 0
Абанда Леруа 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0
Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3

Результаты матчей

Панетоликос
ОФИ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
ПАОК
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
5.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ПАС Янина
 6 2 2 2 10 - 6 8
7.
Арис Салоники
 5 2 1 2 8 - 6 7
8.
Астерас
 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Волос
 5 0 2 3 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
6.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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