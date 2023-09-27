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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
ПАОК
3:0
Конец матча
Волос
0'
22' Желтая карточка
Тахатос Эфстатиос
1:0
39' Гол
Кулиеракис Костас
2:0
45' Гол
Мург Томас
3:0
55' Гол
Саматта Мбвана
90'+4
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
30
Пападопулос
Симеон
3
Алхо
Николай
32
Тахатос
Эфстатиос
13
Луна
Антонио
29
Корнетт
Кентен
11
Главчич
Неманья
10
Труйе
Алексис
6
Цоканис
Тасос
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
53
Махаирас
Теодосиос
ПАОК
4-2-3-1
Волос
3-4-3

История личных встреч

ПАОК
Волос

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
4:2
С
0:1
С
3:0
ТМК
3:1
С
0:4
С
4:4
С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.8

Среднее время на гол

32
50

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 3 0.5
Мург Томас 2 0.33
Константелиас Янис 2 0.33
Саматта Мбвана 1 0.17
Кулиеракис Костас 1 0.17
Цимас Стефанос 1 0.17
Тайсон Фреда 0 0
Брэндон Льямас 0 0
Шваб Штефан 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.33
Алхо Николай 1 0.17
Сьелис Христос 1 0.17
Труйе Алексис 1 (1) 0.17
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кедзёра Томаш 2 0
Живкович Андрия 2 0
Константелиас Янис 2 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Мург Томас 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 3 0
Цоканис Тасос 2 0
Тахатос Эфстатиос 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Делетич Милош 1 0
Гарсия Хуан Мануэль 1 0
Сьелис Христос 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Волос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Волос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
2
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Волос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0
ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2
Волос
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0
Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0

Результаты матчей

ПАОК
Волос

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
3
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
5.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ПАС Янина
 6 2 2 2 10 - 6 8
7.
Астерас
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Арис Салоники
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
6.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
13.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Тайсон Фреда сделал результативную передачу.
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