Тур: 6. Стадион: Тумба.
0'
22' Желтая карточкаТахатос Эфстатиос
1:0
39' ГолКулиеракис Костас
2:0
45' ГолМург Томас
3:0
55' ГолСаматта Мбвана
90'+4
Ход матча
39'
45'
2:0
55'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
ПАОК
Волос
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2.75
1.8
Среднее время на гол
32
50
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|3
|0.5
|Мург Томас
|2
|0.33
|Константелиас Янис
|2
|0.33
|Саматта Мбвана
|1
|0.17
|Кулиеракис Костас
|1
|0.17
|Цимас Стефанос
|1
|0.17
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Брэндон Льямас
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|0.33
|Алхо Николай
|1
|0.17
|Сьелис Христос
|1
|0.17
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.17
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|3
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Тахатос Эфстатиос
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Волос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Волос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
2
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Волос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0
ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2
Волос
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0
Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
Результаты матчей
ПАОК
Волос
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
24
33
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1