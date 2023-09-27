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  4. Кубок 2023-2024
Хьельсос
0:1
Первый тайм: 40'
Молде
0'
0:1
5' Гол
Грёдем Магнус

Ход матча

5'
0:1
Грёдем Магнус

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Хьельсос
Ничья
Молде
25.79
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9.80
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6.50
Все Коэффициенты
1
William
Da
Rocha
16
Sebastian
Ottesen
17
Simen
Olafsen
22
Sigurd
Tveter
Martinussen
26
Ola
Bjoernland
28
Leo
Bech
Hermansen
21
Victor
Halvorsen
7
Jacob
Blixt
Flaten
8
Eivind
Froehaug
Willumsen
9
Jens
Bonde
Aslaksrud
10
Ahmad
Adil
Abbas
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
22
Грёдем
Магнус
15
Коса
Маркус
Андреас
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
Хьельсос
4-4-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Хьельсос
Молде

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

2D
4:1
2D
3:2
2ЙД
2:3
ВД
3:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Тотал матчей

4.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

30
51

Бомбардиры внутри турнира

Хьельсос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jens Bonde Aslaksrud 5 (1) 0.83
Rasmus Eggen Vinge 3 0.5
Simen Olafsen 1 0.17
Eivind Froehaug Willumsen 1 0.17
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 5 0.83
Брейвик Эмиль 3 (1) 0.5
Эриксен Кристиан I 2 0.33
Китолано Эрик 2 0.33
Брюнхильдсен Ола 2 0.33
Эдегор Никлас 2 0.33
Бериша Ветон 1 0.17
Хёуген Кристоффер 1 0.17

Карточки

Хьельсос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Halvorsen 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 1 0

Результаты матчей

Хьельсос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Хьельсос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Молде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Хьельсос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Молде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
10%
5
29%
29%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хьельсос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хьельсос - Трефф 1:1 Фрам Ларвик - Хьельсос 0:0 Хьельсос - Флеккерёй 1:3 Олесунн 2 - Хьельсос 1:2
Хьельсос - Вард Хёугесунн 0:0 Хьельсос - Люн 0:1 Эрн-Хортен - Хьельсос 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Вард Хёугесунн - Хьельсос 1:2 Хьельсос - Эгерсунд 0:1 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 Хьельсос - Фрам Ларвик 1:1 Гроруд - Хьельсос 0:1 Хьельсос - Волеренга-2 2:1 Хьельсос - Дьерв 2:1 Трефф - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Стабек 3:1 Хьельсос - Нутодден 4:1 Фолло - Хьельсос 2:2 Браттвог - Хьельсос 0:0
Молде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Хьельсос
Молде

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хьельсос
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
4
1
1/8 финала
2 Хьельсос
0 КФУМ Осло
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
2 Хьельсос
1 Рёуфосс
3 Молде
1 Сарпсборг-08
3 Волеренга
2 Бранн
0 Хам-Кам
2 Будё-Глимт
1/2 финала
Хьельсос
Молде
Волеренга
Будё-Глимт
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Молде Грёдем Магнус 5
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Хам-Кам Куртович Виллиам 2
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хьельсос
Ничья
Молде
25.79
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9.80
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6.50
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