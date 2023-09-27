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  3. Норвегия
  4. Кубок 2023-2024
Хьельсос
0:1
Конец матча
Молде
0'
0:1
5' Гол
Грёдем Магнус
43' Желтая карточка
Хауган Эйрик
57' Желтая карточка
Грёдем Магнус
77' Желтая карточка
Ловик Матиас
90' Желтая карточка
Simen Olafsen
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Грёдем Магнус
43'
 
Хауган Эйрик
46'
 
Эллингсен Мартин
Хауган Эйрик
57'
 
Грёдем Магнус
63'
 
Эриксен Кристиан
Грёдем Магнус
63'
 
Хестад Эйрик
Китолано Эрик
73'
 
Эйкрем Магнус
Брейвик Эмиль
77'
 
Ловик Матиас
84'
Filip Mardal
Leo Bech Hermansen
 
90'
 
Эдегор Никлас
Бериша Ветон
90'
Nikolai Knezevic
Eivind Froehaug Willumsen
 
90'
Simen Olafsen
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
William
Da
Rocha
16
Sebastian
Ottesen
17
Simen
Olafsen
22
Sigurd
Tveter
Martinussen
26
Ola
Bjoernland
28
Leo
Bech
Hermansen
21
Victor
Halvorsen
7
Jacob
Blixt
Flaten
8
Eivind
Froehaug
Willumsen
9
Jens
Bonde
Aslaksrud
10
Ahmad
Adil
Abbas
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
22
Грёдем
Магнус
15
Коса
Маркус
Андреас
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
Хьельсос
4-4-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Хьельсос
Молде

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

2D
4:1
2D
3:2
2ЙД
2:3
ВД
3:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Тотал матчей

4.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

30
51

Бомбардиры внутри турнира

Хьельсос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jens Bonde Aslaksrud 5 (1) 0.83
Rasmus Eggen Vinge 3 0.5
Simen Olafsen 1 0.17
Eivind Froehaug Willumsen 1 0.17
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 5 0.83
Брейвик Эмиль 3 (1) 0.5
Эриксен Кристиан I 2 0.33
Китолано Эрик 2 0.33
Брюнхильдсен Ола 2 0.33
Эдегор Никлас 2 0.33
Бериша Ветон 1 0.17
Хёуген Кристоффер 1 0.17

Карточки

Хьельсос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Olafsen 1 0
Victor Halvorsen 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Хьельсос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Хьельсос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Молде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Хьельсос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
50%
3
25%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
10%
6
33%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
40%
3
17%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хьельсос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хьельсос - Трефф 1:1 Фрам Ларвик - Хьельсос 0:0 Хьельсос - Флеккерёй 1:3 Олесунн 2 - Хьельсос 1:2
Хьельсос - Вард Хёугесунн 0:0 Хьельсос - Люн 0:1 Эрн-Хортен - Хьельсос 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Вард Хёугесунн - Хьельсос 1:2 Хьельсос - Эгерсунд 0:1 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 Хьельсос - Фрам Ларвик 1:1 Гроруд - Хьельсос 0:1 Хьельсос - Волеренга-2 2:1 Хьельсос - Дьерв 2:1 Трефф - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Стабек 3:1 Хьельсос - Нутодден 4:1 Фолло - Хьельсос 2:2 Браттвог - Хьельсос 0:0
Молде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Хьельсос
Молде

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хьельсос
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
2
1
5
2.5
4
2
1/8 финала
2 Хьельсос
0 КФУМ Осло
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
2 Хьельсос
1 Рёуфосс
3 Молде
1 Сарпсборг-08
3 Волеренга
2 Бранн
0 Хам-Кам
2 Будё-Глимт
1/2 финала
0 Хьельсос
1 Молде
Волеренга
Будё-Глимт
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Молде Грёдем Магнус 5
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Хам-Кам Куртович Виллиам 2
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Ahmad Adil Abbas получил желтую карточку от судьи
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