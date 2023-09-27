0'
0:1
5' ГолГрёдем Магнус
43' Желтая карточкаХауган Эйрик
57' Желтая карточкаГрёдем Магнус
77' Желтая карточкаЛовик Матиас
90' Желтая карточкаSimen Olafsen
90'+4
Ход матча
5'
0:1
43'
57'
77'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Filip Mardal
-
-
14 Arman Nouri
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эйвинд Кампен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Хьельсос
Молде
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Тотал матчей
4.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
30
51
Бомбардиры внутри турнира
Хьельсос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jens Bonde Aslaksrud
|5 (1)
|0.83
|Rasmus Eggen Vinge
|3
|0.5
|Simen Olafsen
|1
|0.17
|Eivind Froehaug Willumsen
|1
|0.17
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёдем Магнус
|5
|0.83
|Брейвик Эмиль
|3 (1)
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.33
|Китолано Эрик
|2
|0.33
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.33
|Эдегор Никлас
|2
|0.33
|Бериша Ветон
|1
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.17
Карточки
Хьельсос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Olafsen
|1
|0
|Victor Halvorsen
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Хьельсос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Хьельсос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Молде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Хьельсос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
50%
3
25%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
10%
6
33%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
40%
3
17%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хьельсос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хьельсос - Трефф 1:1 Фрам Ларвик - Хьельсос 0:0 Хьельсос - Флеккерёй 1:3 Олесунн 2 - Хьельсос 1:2
Хьельсос - Вард Хёугесунн 0:0 Хьельсос - Люн 0:1 Эрн-Хортен - Хьельсос 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Вард Хёугесунн - Хьельсос 1:2 Хьельсос - Эгерсунд 0:1 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 Хьельсос - Фрам Ларвик 1:1 Гроруд - Хьельсос 0:1 Хьельсос - Волеренга-2 2:1 Хьельсос - Дьерв 2:1 Трефф - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Стабек 3:1 Хьельсос - Нутодден 4:1 Фолло - Хьельсос 2:2 Браттвог - Хьельсос 0:0
Молде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0
Результаты матчей
Хьельсос
Молде
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хьельсос
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
15
42
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|8
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Молде
|Грёдем Магнус
|5
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|2
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1