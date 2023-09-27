Тур: 24.
0:1
Первый тайм: 25'
Ход матча
13'
21
Сульич
Али
18
Yagan
Sasman
70
Mendi
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
-
18 Yagan SasmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Mendi IНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Armin Culum
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
31 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|4
|0.17
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.13
|Модиг Йеспер
|2
|0.08
|Leo Lif
|2
|0.08
|Emmanuel Duah
|2
|0.08
|Oskar Lindberg
|2
|0.08
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.33
|Йоханссон Саймон
|5
|0.21
|Max Larsson
|4 (1)
|0.17
|Jaheem Burke
|4
|0.17
|Диабате Ибрахим
|3
|0.13
|Гефверт Симон
|2
|0.08
|Patric Aaslund
|2
|0.08
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Miguel Sandberg
|2
|0.08
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Троне Филип
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|6
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|2
|1
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
7
Сирианска Эскильстуна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
7
15
Сирианска Эскильстуна
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Вестерос
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
5
22%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
4
33%
7
30%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Пропущено
10
13
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
22
4
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
50%
31-45
4
18%
1
25%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
1
25%
76-90
Забито
19
38
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
2
11%
3
8%
1-15
3
16%
7
18%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
6
32%
12
32%
46-60
2
11%
6
16%
61-75
4
21%
7
18%
76-90
Пропущено
32
17
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 10
6
19%
0
0%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
9
28%
4
24%
31-45
5
16%
6
35%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
4
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3
Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Вестерос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1
Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
111
39
84
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
185
617
1310
221
518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|15
|6
|3
|38 - 18
|51
|2.
|23
|14
|4
|5
|43 - 20
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|49 - 32
|45
|4.
|23
|12
|6
|5
|45 - 18
|42
|5.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|31 - 33
|35
|6.
|23
|9
|5
|9
|29 - 35
|32
|7.
|23
|8
|6
|9
|33 - 39
|30
|8.
|0:0
|24
|8
|6
|10
|26 - 34
|30
|9.
|0:0
|24
|6
|12
|6
|32 - 31
|30
|10.
|23
|7
|7
|9
|36 - 41
|28
|11.
|23
|6
|10
|7
|30 - 29
|28
|12.
|24
|7
|5
|12
|31 - 46
|26
|13.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|25 - 33
|25
|14.
|0:1
|24
|6
|7
|11
|20 - 32
|25
|15.
|23
|5
|7
|11
|26 - 37
|22
|16.
|0:0
|24
|5
|5
|14
|26 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|2.
|1:0
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|12
|7
|2
|3
|19 - 19
|23
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|7.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|22 - 12
|20
|8.
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|9.
|12
|4
|7
|1
|16 - 8
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|12.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|0:0
|12
|3
|7
|2
|20 - 17
|16
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|15.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|2
|3
|22 - 15
|26
|2.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|3.
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|20 - 7
|19
|5.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|6.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|7.
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|8.
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|9.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|13.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 20
|7
|16.
|0:0
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|8