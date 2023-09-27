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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Сирианска Эскильстуна
0:1
Первый тайм: 25'
Вестерос
0'
0:1
13' Гол
Диабате Ибрахим

Ход матча

13'
0:1
Диабате Ибрахим
(Herman Magnusson)
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Вестерос
4.50
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Все Коэффициенты
1
Волтерс
Ник
2
Robin
Sundgren
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
18
Yagan
Sasman
43
Худу
Абдул
Халик
22
Theodor
Hansemon
20
Emmanuel
Duah
6
Ryan
Williams
II
10
Паломино
Марсело
70
Mendi
I
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
22
Patric
Aaslund
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
10
Jaheem
Burke
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
Вестерос
5-2-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
С
0:0
ТМК
1:2
С
2:0
С
5:2
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 4 0.17
Паломино Марсело 3 (1) 0.13
Модиг Йеспер 2 0.08
Leo Lif 2 0.08
Emmanuel Duah 2 0.08
Oskar Lindberg 2 0.08
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 8 (1) 0.33
Йоханссон Саймон 5 0.21
Max Larsson 4 (1) 0.17
Jaheem Burke 4 0.17
Диабате Ибрахим 3 0.13
Гефверт Симон 2 0.08
Patric Aaslund 2 0.08
Нсабиумва Фредерик 2 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Miguel Sandberg 2 0.08
Daniel Ask 1 0.04
Троне Филип 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 6 0
Oskar Lindberg 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Сульич Али 3 0
Паломино Марсело 3 0
Мааруф Самир 3 0
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 2 1
Нсабиумва Фредерик 3 0
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Alex Douglas 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
7
Сирианска Эскильстуна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

7
15
Сирианска Эскильстуна
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Вестерос
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
5
22%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
4
33%
7
30%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Пропущено

10
13
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

22
4
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
50%
31-45
4
18%
1
25%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
1
25%
76-90

Забито

19
38
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
2
11%
3
8%
1-15
3
16%
7
18%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
6
32%
12
32%
46-60
2
11%
6
16%
61-75
4
21%
7
18%
76-90

Пропущено

32
17
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 10
6
19%
0
0%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
9
28%
4
24%
31-45
5
16%
6
35%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
4
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3
Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Вестерос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1
Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
13
10
2
21
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 1:0 24 15 6 3 38 - 18 51
2.
Утсиктенс
 23 14 4 5 43 - 20 46
3.
Эстер
 0:0 25 13 6 6 49 - 32 45
4.
ГАИС
 23 12 6 5 45 - 18 42
5.
Ландскруна
 0:0 24 10 5 9 31 - 33 35
6.
Гефле
 23 9 5 9 29 - 35 32
7.
Треллеборг
 23 8 6 9 33 - 39 30
8.
Браге
 0:0 24 8 6 10 26 - 34 30
9.
Эстерсунд
 0:0 24 6 12 6 32 - 31 30
10.
Йёнчёпинг
 23 7 7 9 36 - 41 28
11.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
12.
Сундсвалль
 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Хельсинборг
 0:0 24 6 7 11 25 - 33 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 0:1 24 6 7 11 20 - 32 25
15.
Эргрюте
 23 5 7 11 26 - 37 22
16.
Сковде АИК
 0:0 24 5 5 14 26 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 1:0 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 0:0 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Ландскруна
 0:0 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Эстер
 0:0 12 6 2 4 22 - 12 20
8.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сковде АИК
 0:0 12 4 4 4 17 - 13 16
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:1 12 4 4 4 12 - 11 16
13.
Эстерсунд
 0:0 12 3 7 2 20 - 17 16
14.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 0:0 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 1:0 13 8 2 3 22 - 15 26
2.
Эстер
 0:0 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 11 5 4 2 20 - 7 19
5.
Ландскруна
 0:0 12 4 2 6 12 - 19 14
6.
Эстерсунд
 0:0 12 3 5 4 12 - 14 14
7.
Треллеборг
 12 3 5 4 18 - 21 14
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 0:0 12 2 5 5 12 - 17 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 0:1 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:0 12 1 4 7 6 - 20 7
16.
Сковде АИК
 0:0 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Эргрюте Erion Sadiku 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Вестерос
4.50
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3.60
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1.80
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