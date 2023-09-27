Тур: 24.
1:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолДиабате Ибрахим
40' Желтая карточкаTheodor Hansemon
1:1
55' ПенальтиПаломино Марсело
57' Желтая карточкаYagan Sasman
71' Желтая карточкаAlex Douglas
79' Желтая карточкаRobin Sundgren
80' Вторая желтая карточкаYagan Sasman
1:2
90' ГолТроне Филип
90'+5
Ход матча
13'
40'
55'
1:1
57'
71'
79'
80'
90'
21
Сульич
Али
18
Yagan
Sasman
70
Mendi
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
-
18 Yagan SasmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Mendi IНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Armin Culum
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
31 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|4 (2)
|0.17
|Armin Culum
|4
|0.17
|Модиг Йеспер
|2
|0.08
|Leo Lif
|2
|0.08
|Emmanuel Duah
|2
|0.08
|Oskar Lindberg
|2
|0.08
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.33
|Йоханссон Саймон
|5
|0.21
|Max Larsson
|4 (1)
|0.17
|Jaheem Burke
|4
|0.17
|Диабате Ибрахим
|3
|0.13
|Гефверт Симон
|2
|0.08
|Patric Aaslund
|2
|0.08
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Троне Филип
|2
|0.08
|Miguel Sandberg
|2
|0.08
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|6
|0
|Robin Sundgren
|5
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Yagan Sasman
|1
|1
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
|Theodor Hansemon
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|2
|1
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
7
Сирианска Эскильстуна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
7
15
Сирианска Эскильстуна
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Вестерос
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
13
25
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
15%
3
12%
1-15
3
23%
5
20%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
5
38%
7
28%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
15%
5
20%
76-90
Пропущено
12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
22
4
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
50%
31-45
4
18%
1
25%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
1
25%
76-90
Забито
20
40
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
2
10%
4
10%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
2
10%
3
8%
31-45
7
35%
12
30%
46-60
2
10%
6
15%
61-75
4
20%
8
20%
76-90
Пропущено
34
18
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 11
7
21%
0
0%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
9
26%
4
22%
31-45
5
15%
7
39%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
5
15%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3
Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Вестерос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1
Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
39
56
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
121
39
94
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
195
618
1410
222
519
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8