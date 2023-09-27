  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Сирианска Эскильстуна
1:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
13' Гол
Диабате Ибрахим
40' Желтая карточка
Theodor Hansemon
1:1
55' Пенальти
Паломино Марсело
57' Желтая карточка
Yagan Sasman
71' Желтая карточка
Alex Douglas
79' Желтая карточка
Robin Sundgren
80' Вторая желтая карточка
Yagan Sasman
1:2
90' Гол
Троне Филип
90'+5
1
Волтерс
Ник
2
Robin
Sundgren
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
18
Yagan
Sasman
43
Худу
Абдул
Халик
22
Theodor
Hansemon
20
Emmanuel
Duah
6
Ryan
Williams
II
10
Паломино
Марсело
70
Mendi
I
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
22
Patric
Aaslund
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
10
Jaheem
Burke
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
Вестерос
5-2-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
С
0:0
ТМК
1:2
С
2:0
С
5:2
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 4 (2) 0.17
Armin Culum 4 0.17
Модиг Йеспер 2 0.08
Leo Lif 2 0.08
Emmanuel Duah 2 0.08
Oskar Lindberg 2 0.08
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 8 (1) 0.33
Йоханссон Саймон 5 0.21
Max Larsson 4 (1) 0.17
Jaheem Burke 4 0.17
Диабате Ибрахим 3 0.13
Гефверт Симон 2 0.08
Patric Aaslund 2 0.08
Нсабиумва Фредерик 2 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Троне Филип 2 0.08
Miguel Sandberg 2 0.08
Daniel Ask 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 6 0
Robin Sundgren 5 0
Oskar Lindberg 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Сульич Али 3 0
Паломино Марсело 3 0
Мааруф Самир 3 0
Yagan Sasman 1 1
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Theodor Hansemon 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 2 1
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
7
Сирианска Эскильстуна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

7
15
Сирианска Эскильстуна
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Вестерос
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

13
25
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
15%
3
12%
1-15
3
23%
5
20%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
5
38%
7
28%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
15%
5
20%
76-90

Пропущено

12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

22
4
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
50%
31-45
4
18%
1
25%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
1
25%
76-90

Забито

20
40
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
2
10%
4
10%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
2
10%
3
8%
31-45
7
35%
12
30%
46-60
2
10%
6
15%
61-75
4
20%
8
20%
76-90

Пропущено

34
18
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 11
7
21%
0
0%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
9
26%
4
22%
31-45
5
15%
7
39%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
5
15%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3
Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Вестерос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1
Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
5
6
1
11
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
9
4
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
19
5
6
18
1.5
14
10
2
22
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 23 14 4 5 43 - 20 46
3.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
4.
ГАИС
 23 12 6 5 45 - 18 42
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 23 9 5 9 29 - 35 32
7.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
8.
Треллеборг
 23 8 6 9 33 - 39 30
9.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
10.
Йёнчёпинг
 23 7 7 9 36 - 41 28
11.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
12.
Сундсвалль
 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Эргрюте
 23 5 7 11 26 - 37 22
16.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
8.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
11.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
12.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 11 5 4 2 20 - 7 19
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Theodor Hansemon получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Herman Magnusson сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Диабате Ибрахим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     