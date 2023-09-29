Тур: 8. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
43' ГолПлатте Феликс
51' Желтая карточкаБруннер Седрик
2:0
53' ПенальтиМуслия Флоран
72' Желтая карточкаКаминьски Марцин
3:0
76' ГолМуслия Флоран
81' Желтая карточкаГримальди Адриано
84' Желтая карточкаШалленберг Рон
3:1
90' ГолYusuf Kabadayi
90'+10
Ход матча
43'
1:0
51'
53'
2:0
64'
72'
76'
3:0
84'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 10
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
396 Количество передач 518
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
27
Kai
Klefisch
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
17 Laurin Curda
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Matthias Kreutzer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Шальке 04
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
2.25
2.2
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|4 (1)
|0.5
|Платте Феликс
|1
|0.13
|Клаас Себастьян
|1
|0.13
|Niclas Nadj
|1
|0.13
|Гримальди Адриано
|1
|0.13
|Лайпертц Роберт
|1
|0.13
|Sirlord Conteh
|1
|0.13
|Хеуэр Яннис
|1
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
|Бильбия Филип
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.38
|Теродде Симон
|2
|0.25
|Оуведжан Томас
|2
|0.25
|Караман Кенан
|1
|0.13
|Мёркин Дерри
|1
|0.13
|Мор Тобиас
|1
|0.13
|Ласм Бриан
|1
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.13
|Форсан Эудраого
|1
|0.13
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Темпельман Лино
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
7
Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Шальке 04
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
5
45%
1
8%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2
Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Результаты матчей
Падерборн
Шальке 04
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
35
17
35
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4
|Магдебург
|Атик Бариш
|4