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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Падерборн
3:1
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
43' Гол
Платте Феликс
51' Желтая карточка
Бруннер Седрик
2:0
53' Пенальти
Муслия Флоран
72' Желтая карточка
Каминьски Марцин
3:0
76' Гол
Муслия Флоран
81' Желтая карточка
Гримальди Адриано
84' Желтая карточка
Шалленберг Рон
3:1
90' Гол
Yusuf Kabadayi
90'+10

Ход матча

43'
Платте Феликс
(Клаас Себастьян)
1:0
51'
 
Бруннер Седрик
53'
Муслия Флоран
2:0
58'
 
Yusuf Kabadayi
Оуведжан Томас
58'
 
Темпельман Лино
Зегуйн Пауль
64'
 
Мор Тобиас
Ласм Бриан
65'
 
Дрекслер Доминик
Форсан Эудраого
72'
 
Каминьски Марцин
74'
Niclas Nadj
Клаас Себастьян
 
74'
 
Караман Кенан
Мёркин Дерри
76'
Муслия Флоран
(Niclas Nadj)
3:0
79'
Ilyas Ansah
Платте Феликс
 
81'
Гримальди Адриано
 
84'
 
Шалленберг Рон
86'
Sirlord Conteh
Гримальди Адриано
 
86'
Кинсомби Давид
Kai Klefisch
 
86'
Муслиу Визар
Шустер Марко
 
90'
3:1
Yusuf Kabadayi
(Полтер Себастьян)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 10
  • 4 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 396 Количество передач 518
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
15
Tobias
Mueller
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
22
Mattes
Hansen
27
Kai
Klefisch
36
Платте
Феликс
26
Клаас
Себастьян
39
Гримальди
Адриано
34
Лангер
Михаэль
27
Бруннер
Седрик
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
6
Шалленберг
Рон
7
Зегуйн
Пауль
11
Ласм
Бриан
43
Форсан
Эудраого
5
Мёркин
Дерри
40
Полтер
Себастьян
Падерборн
3-4-2-1
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Шальке 04

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:1
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:5
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

2.25
2.2

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 4 (1) 0.5
Платте Феликс 1 0.13
Клаас Себастьян 1 0.13
Niclas Nadj 1 0.13
Гримальди Адриано 1 0.13
Лайпертц Роберт 1 0.13
Sirlord Conteh 1 0.13
Хеуэр Яннис 1 0.13
Обермайр Рафаэль 0 0
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Бильбия Филип 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 (1) 0.38
Теродде Симон 2 0.25
Оуведжан Томас 2 0.25
Караман Кенан 1 0.13
Мёркин Дерри 1 0.13
Мор Тобиас 1 0.13
Ласм Бриан 1 0.13
Yusuf Kabadayi 1 0.13
Форсан Эудраого 1 0.13
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Темпельман Лино 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 2 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Латца Данни 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0

Результаты матчей

Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
7
Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Шальке 04
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
5
45%
1
8%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2
Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0

Результаты матчей

Падерборн
Шальке 04

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
5.
Хольштайн Киль
 7 4 0 3 12 - 14 12
6.
Ганновер 96
 7 3 3 1 17 - 8 12
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
9.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
10.
Герта
 7 3 0 4 15 - 13 9
11.
Ганза
 7 3 0 4 9 - 12 9
12.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
13.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
14.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
15.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
6.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
9.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
12.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
14.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
16.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Магдебург Атик Бариш 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Клаас Себастьян сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Платте Феликс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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