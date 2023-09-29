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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 56100
Гамбург
1:0
Конец матча
Фортуна
0'
41' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
47' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
54' Желтая карточка
Ван дер Бремпт Игнасе
56' Желтая карточка
Yannik Engelhardt
74' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
76' Вторая желтая карточка
Циммерман Маттиас
82' Желтая карточка
Ийоха Эммануэль
1:0
83' Пенальти
Бенеш Ласло
90' Желтая карточка
Сиберт Джамиль
90' Желтая карточка
Жан-Люк Домпе
90'+7

Ход матча

41'
Хаджикадунич Деннис
 
47'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
54'
Ван дер Бремпт Игнасе
 
56'
 
Yannik Engelhardt
64'
 
Вермейж Винсент
Ястржембски Деннис
64'
 
Аппелькамп Синта
Йоханнессон Исак-Бергманн
67'
Жан-Люк Домпе
Озтунали Левин
 
72'
Немет Ондраш
Глацель Роберт
 
74'
 
Циммерман Маттиас
76'
 
Циммерман Маттиас
80'
 
Takashi Uchino
Цолис Христос
82'
 
Ийоха Эммануэль
83'
Бенеш Ласло
1:0
88'
 
Гинчек Даниэль
Танака Ао
88'
 
Jona Niemiec
Клаус Феликс
90'
 
Сиберт Джамиль
90'
Жан-Люк Домпе
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 575 Количество передач 335
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
21
Озтунали
Левин
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
6
Yannik
Engelhardt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
27
Ястржембски
Деннис
Гамбург
4-3-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Гамбург
Фортуна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 6 (3) 0.75
Глацель Роберт 5 0.63
Джатта Бейкери 2 0.25
Рейс Людовит 1 0.13
Жан-Люк Домпе 1 0.13
Хайер Моритц 1 0.13
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 5 (2) 0.63
Де Вейс Йорди 2 0.25
Гинчек Даниэль 1 0.13
Клаус Феликс 1 0.13
Хоффманн Андре 1 0.13
Вермейж Винсент 1 0.13
Yannik Engelhardt 1 0.13
Jona Niemiec 1 0.13
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 4 0
Мефферт Йонас 3 0
Джатта Бейкери 3 0
Рамос Гильерме 1 1
Бенеш Ласло 2 0
Хайер Моритц 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Мухайм Миро 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Yannik Engelhardt 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Николя Гавори 2 0
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Обердорф Тим 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4
Гамбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Фортуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3
Фортуна
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2

Результаты матчей

Гамбург
Фортуна

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
5.
Хольштайн Киль
 7 4 0 3 12 - 14 12
6.
Ганновер 96
 7 3 3 1 17 - 8 12
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
9.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
10.
Герта
 7 3 0 4 15 - 13 9
11.
Ганза
 7 3 0 4 9 - 12 9
12.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
13.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
14.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
15.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
6.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
9.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
12.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
14.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
16.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Магдебург Атик Бариш 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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