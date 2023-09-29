Тур: 8. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 56100
0'
41' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
47' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
54' Желтая карточкаВан дер Бремпт Игнасе
56' Желтая карточкаYannik Engelhardt
74' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
76' Вторая желтая карточкаЦиммерман Маттиас
82' Желтая карточкаИйоха Эммануэль
1:0
83' ПенальтиБенеш Ласло
90' Желтая карточкаСиберт Джамиль
90' Желтая карточкаЖан-Люк Домпе
90'+7
Ход матча
82'
83'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
575 Количество передач 335
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Фортуна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|0.75
|Глацель Роберт
|5
|0.63
|Джатта Бейкери
|2
|0.25
|Рейс Людовит
|1
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.13
|Хайер Моритц
|1
|0.13
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|5 (2)
|0.63
|Де Вейс Йорди
|2
|0.25
|Гинчек Даниэль
|1
|0.13
|Клаус Феликс
|1
|0.13
|Хоффманн Андре
|1
|0.13
|Вермейж Винсент
|1
|0.13
|Yannik Engelhardt
|1
|0.13
|Jona Niemiec
|1
|0.13
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Джатта Бейкери
|3
|0
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Yannik Engelhardt
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Николя Гавори
|2
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
4
Гамбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Фортуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3
Фортуна
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Результаты матчей
Гамбург
Фортуна
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
35
17
17
17
17
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4
|Магдебург
|Атик Бариш
|4