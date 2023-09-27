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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Аль-Таи
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 60
Аль-Таи 5% (3)
X 1.7% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд 93.3% (56)
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Лучшие коэффициенты
Аль-Таи
Ничья
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История личных встреч

Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Таи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менса Бернард 4 (1) 0.57
Кордя Андрей 1 0.14
Аль-Хараби Абдулазиз 1 0.14
Дуганджич Марко 0 0
Семеду Алфа 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 9 (2) 1.29
Мане Садио 6 0.86
Талиска Андерсон 3 0.43
Гариб Абдуррахман 1 0.14
Аль-Ганам Султан 1 0.14
Отавио Эдмилсон 1 0.14
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.14
Лапорт Эмерик 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Таи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Алфа 2 1
Менса Бернард 2 0
Аланазе Ракан 2 0
Альнахли Ибрагим 1 0
Мохаммед Тарик 1 0
Кассем Хусейн 1 0
Abdulrahman Al-Harthi 1 0
Салем Хусейн 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Таи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Аль-Таи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
8
Аль-Таи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

2
14
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
100%
4
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

6
22
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
33%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
17%
7
32%
31-45
1
17%
4
18%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
33%
5
23%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Таи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Аль-Хазм - Аль-Таи 1:1 Аль-Таи - Абха 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Дамак 1:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Калба 2:1 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 Мура - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 2:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Батин - Аль-Таи 4:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 2:1 Аль-Таи - Абха 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0

Результаты матчей

Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
4
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2
1
6
2.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 7 6 0 1 18 - 5 18
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 7 5 2 0 21 - 7 17
3.
Аль-Таавун Бурайда
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
Аль-Иттифак
 7 5 1 1 15 - 9 16
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 7 5 0 2 22 - 9 15
6.
Аль-Ахли Джидда
 7 5 0 2 16 - 13 15
7.
Аль-Вахда Мекка
 7 4 0 3 15 - 11 12
8.
Аль-Фатех
 7 3 2 2 15 - 13 11
9.
Аль-Фейха
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
Аль-Халидж
 7 2 2 3 9 - 12 8
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 7 2 2 3 9 - 13 8
12.
Аль-Таи
 7 2 1 4 6 - 12 7
13.
Абха
 7 2 0 5 5 - 13 6
14.
Аль-Охдуд
 7 1 1 5 3 - 8 4
15.
Аль-Раед Бурайда
 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Аль-Рияд
 7 1 1 5 5 - 19 4
17.
Дамак
 7 0 4 3 9 - 14 4
18.
Аль-Хазм
 7 0 3 4 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Аль-Иттифак
 4 3 1 0 10 - 6 10
3.
Аль-Таавун Бурайда
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Аль-Вахда Мекка
 4 3 0 1 11 - 6 9
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 2 7
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Аль-Таи
 3 2 0 1 2 - 3 6
9.
Абха
 4 2 0 2 5 - 7 6
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 1 2 1 7 - 6 5
11.
Аль-Фейха
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Аль-Фатех
 3 1 1 1 6 - 7 4
13.
Дамак
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Аль-Раед Бурайда
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Аль-Рияд
 4 1 0 3 2 - 8 3
16.
Аль-Халидж
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Аль-Хазм
 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Аль-Охдуд
 4 0 0 4 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 11 - 0 12
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 3 1 0 12 - 5 10
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 3 0 1 14 - 4 9
4.
Аль-Фатех
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Аль-Таавун Бурайда
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Аль-Халидж
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Аль-Иттифак
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Аль-Фейха
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Аль-Охдуд
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Аль-Ахли Джидда
 3 1 0 2 7 - 10 3
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Аль-Хазм
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Аль-Раед Бурайда
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аль-Рияд
 3 0 1 2 3 - 11 1
16.
Аль-Таи
 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Дамак
 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Абха
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 9 (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 6 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 6 (1)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 4
Аль-Наср Эр-Рияд Мухтар Али 1 2
Аль-Таи Семеду Алфа 1 2
Аль-Ахли Джидда Демирал Мерих 1 2
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 57 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 60
    Аль-Таи 5% (3)
    X 1.7% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.3% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Таи
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    12.00
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    7.20
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    1.19
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    Где смотреть матч Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Таи
    5% (3)
    Ничья
    1.7% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.3% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (36)
    Нет
    35.71% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    36.7% (22)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    20% (12)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.7% (10)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.7% (4)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.3% (2)
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    Аль-Таи
    Аль-Наср Эр-Рияд
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