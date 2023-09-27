Тур: 8. Стадион: Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium.
Позже
История личных встреч
Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Таи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менса Бернард
|4 (1)
|0.57
|Кордя Андрей
|1
|0.14
|Аль-Хараби Абдулазиз
|1
|0.14
|Дуганджич Марко
|0
|0
|Семеду Алфа
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|9 (2)
|1.29
|Мане Садио
|6
|0.86
|Талиска Андерсон
|3
|0.43
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.14
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.14
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.14
|Лапорт Эмерик
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Таи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Алфа
|2
|1
|Менса Бернард
|2
|0
|Аланазе Ракан
|2
|0
|Альнахли Ибрагим
|1
|0
|Мохаммед Тарик
|1
|0
|Кассем Хусейн
|1
|0
|Abdulrahman Al-Harthi
|1
|0
|Салем Хусейн
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Таи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Аль-Таи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
8
Аль-Таи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
2
14
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
100%
4
29%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
6
22
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
33%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
17%
7
32%
31-45
1
17%
4
18%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
33%
5
23%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Таи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Аль-Хазм - Аль-Таи 1:1 Аль-Таи - Абха 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Дамак 1:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад Калба 2:1 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 Мура - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 2:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Батин - Аль-Таи 4:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 2:1 Аль-Таи - Абха 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0
Результаты матчей
Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
4
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Таи
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
52
16
52
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|9 (4)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|6 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|6 (1)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|6 (1)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мухтар Али
|1 2
|Аль-Таи
|Семеду Алфа
|1 2
|Аль-Ахли Джидда
|Демирал Мерих
|1 2
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Таи
5% (3)
Ничья
1.7% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
93.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (38)
Меньше
32.14% (18)
Обе команды забьют
Да
64.29% (36)
Нет
35.71% (20)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
36.7% (22)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
20% (12)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
16.7% (10)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.7% (4)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
3.3% (2)
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