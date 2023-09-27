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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Хоффенхайм
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 52
Хоффенхайм 1.9% (1)
X 23.1% (12)
Боруссия Д 75% (39)
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Хоффенхайм
Боруссия Д

История личных встреч

Хоффенхайм
Боруссия Д

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

32 матча

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:1
К
3:1

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

54
44

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 4 0.8
Крамарич Андрей 3 (2) 0.6
Сков Роберт 1 0.2
Гриллич Флориан 1 0.2
Кадержабек Павел 1 0.2
Брукс Джон 1 0.2
Кабак Озан 1 0.2
Прёмель Гриша 0 0
Бюльтер Мариус 0 0
Бишоф Том 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 3 0.6
Хуммельс Матс 2 0.4
Ройс Марко 2 0.4
Брандт Юлиан 1 0.2
Джан Эмре 1 (1) 0.2
Вольф Мариус 0 0
Фюллькруг Никлас 0 0
Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Брукс Джон 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Бенсебаини Рами 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Хоффенхайм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
3
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Боруссия Д

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
5.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
13.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 9 - 13 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
7.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 52
    Хоффенхайм 1.9% (1)
    X 23.1% (12)
    Боруссия Д 75% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Боруссия Д
    3.10
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм - Боруссия Д

    Исход игры
    Хоффенхайм
    1.9% (1)
    Ничья
    25% (13)
    Боруссия Д
    73.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (39)
    Меньше
    23.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    53.8% (28)
    1:1 Ничья
    13.5% (7)
    2:2 Ничья
    11.5% (6)
    0:1 Боруссия Д
    5.8% (3)
    0:2 Боруссия Д
    3.8% (2)
    1:3 Боруссия Д
    3.8% (2)
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