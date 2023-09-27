Тур: 6. Стадион: Презеро Арена.
Позже
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Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Боруссия Д
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
32 матча
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.41
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
54
44
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
53
65
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|4
|0.8
|Крамарич Андрей
|3 (2)
|0.6
|Сков Роберт
|1
|0.2
|Гриллич Флориан
|1
|0.2
|Кадержабек Павел
|1
|0.2
|Брукс Джон
|1
|0.2
|Кабак Озан
|1
|0.2
|Прёмель Гриша
|0
|0
|Бюльтер Мариус
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мален Дониэлл
|3
|0.6
|Хуммельс Матс
|2
|0.4
|Ройс Марко
|2
|0.4
|Брандт Юлиан
|1
|0.2
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.2
|Вольф Мариус
|0
|0
|Фюллькруг Никлас
|0
|0
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Хоффенхайм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
3
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Боруссия Д
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 16
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Боруссия Д
Исход игры
Хоффенхайм
1.9% (1)
Ничья
25% (13)
Боруссия Д
73.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (39)
Меньше
23.53% (12)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
53.8% (28)
1:1 Ничья
13.5% (7)
2:2 Ничья
11.5% (6)
0:1 Боруссия Д
5.8% (3)
0:2 Боруссия Д
3.8% (2)
1:3 Боруссия Д
3.8% (2)
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