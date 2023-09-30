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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
ФералпиСало
0:2
Второй тайм: 80'
Специя
0'
0:1
16' Пенальти
Эспозито Сальваторе
33' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
35' Желтая карточка
Чеппители Лука
0:2
45' Гол
Антонуччи Мирко
58' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
60' Желтая карточка
Элия Сальваторе

Ход матча

16'
0:1
Эспозито Сальваторе
33'
 
Бандинелли Филиппо
35'
Чеппители Лука
 
45'
0:2
Антонуччи Мирко
(Rachid Kouda)
46'
Курфалидис Христос
Фьордилино Лука
 
46'
Mattia Tonetto
Мартелла Бруно
 
46'
Бутич Карло
Париджини Витторио
 
58'
 
Антонуччи Мирко
60'
 
Элия Сальваторе
64'
 
Пьетра Никколо
Элия Сальваторе
64'
 
Экдаль Альбин
Rachid Kouda
67'
Ди Мольфетта Давиде
Davide Balestrero
 
72'
 
Ципот Тио
Антонуччи Мирко
72'
 
Журковски Шимон
Эспозито Сальваторе
76'
 
Моро Лука
Эспозито Франческо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
ФералпиСало
Ничья
Специя
95.00
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3.15
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2.27
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Все Коэффициенты
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
23
Чеппители
Лука
19
Alessandro
Pilati
87
Мартелла
Бруно
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
70
Париджини
Витторио
91
Ла
Мантия
Андреа
97
Феличи
Маттиа
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
77
Бертола
Николо
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
13
Реца
Аркадиуш
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
80
Rachid
Kouda
9
Эспозито
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
ФералпиСало
4-3-3
Специя
3-4-1-2

История личных встреч

ФералпиСало
Специя

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СCB
3:0
СCB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Davide Balestrero 2 0.25
Феличи Маттиа 1 0.13
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.29
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.14
Реца Аркадиуш 1 0.14
Антонуччи Мирко 1 0.14
Эспозито Франческо 1 0.14
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 5 0
Davide Balestrero 4 0
Феличи Маттиа 1 1
Фьордилино Лука 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Париджини Витторио 1 0
Alessandro Pilati 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 4 0
Николау Димитрис 3 0
Кассата Франческо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Rachid Kouda 2 0
Дронговски Бартломей 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
ФералпиСало
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
0
ФералпиСало
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Специя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
4
44%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1
Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Специя

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 2:1 8 4 3 1 10 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 1:2 7 3 3 1 7 - 4 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 1:0 8 3 2 3 10 - 8 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Брешия
 0:1 5 2 2 1 3 - 1 8
13.
Пиза
 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Специя
 2:0 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
ФералпиСало
 0:2 8 1 1 6 3 - 15 4
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Модена
 1:2 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Венеция
 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 1:0 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 1:0 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Специя
 2:0 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
ФералпиСало
 0:2 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 2:1 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Пиза
 0:1 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Козенца
 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Брешия
 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Асколи
 1:0 5 1 1 3 4 - 9 4
18.
ФералпиСало
 0:2 4 1 0 3 2 - 9 3
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Бандинелли Филиппо 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Rachid Kouda сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Антонуччи Мирко бьет в цель!
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    ФералпиСало
    Ничья
    Специя
    95.00
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    3.15
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